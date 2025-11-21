虎航挺日觀光出招 沖繩、石垣島777元快閃價 網喊：搶票要快

（記者張芸瑄／綜合報導）日本首相高市早苗近日提出「台灣有事」相關說法，引發中國以旅遊禁令及軍事動作回應，使中日關係再度緊張。對此，外交部長林佳龍公開表示，希望民眾以實際行動支持日本旅遊與消費，並喊話「我們來衝一下」力挺日本觀光。台灣虎航今天（21 日）也宣布加入行列，推出飛沖繩與石垣島單程未稅 777 元起的優惠票價，強調「台日同行、日本空房一個也不留」。

圖／台灣虎航今天（21 日）也宣布加入行列，推出飛沖繩與石垣島單程未稅 777 元起的優惠票價。（翻攝 維基百科）

高市早苗的發言引發區域情勢升溫，北京以實彈射擊、海域巡航等方式表態，並陸續祭出限制陸客赴日旅遊及中止水產品輸入等措施。對此，林佳龍昨日表示支持高市內閣的印太戰略，鼓勵台灣民眾多前往日本旅遊、採買日本商品，並將自身經驗分享至社群平台，希望以人流挹注觀光，讓台灣旅客人數超越中國。

台灣虎航今日同步釋出優惠方案，強調將以行動支持日本觀光市場。他們表示：「台日同行，讓日本沒有補不滿的房！」並推出兩大促銷活動。第一項優惠為台北、台南、高雄飛沖繩，以及台北直飛石垣島航線，單程未稅最低 777 元；第二項則為全日本航線限時九折，使用優惠碼「ITLOVEJP」即可享折扣。活動自 11 月 21 日上午 10 時起至 23 日止，適用旅遊期間涵蓋即日起至 2026 年 3 月 28 日。

圖／台灣虎航今天（21 日）也宣布加入行列，推出飛沖繩與石垣島單程未稅 777 元起的優惠票價。（翻攝 台灣虎航官網）

除台灣虎航外，日本航空集團旗下 Japan Transocean Air（JTA）也公布新規畫，將自 2026 年 2 月 3 日開航首條國際定期航線「台北－沖繩那霸」。這是該公司成立以來首次跨出台日航線營運，機票將於 12 月 3 日上午 10 時正式啟售，象徵日本觀光市場積極回溫。

