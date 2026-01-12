虎航推「訂閱制」機票最低6折！前11月營收154億創新高 今年有4大升級

迎接2026年航空市場的新局，台灣虎航（6757）正式揭開品牌升級藍圖。台灣虎航董事長黃世惠日前率領管理團隊舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會，宣示企業將透過新機隊、新產品、新體驗與新服務4大面向，推動品牌全面躍升。

新機隊如何改寫成本結構？

在「新機隊」方面，台灣虎航董事會已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，逐步汰換現有A320系列。新機型不僅座位數由180席提升至233席，平均每座營運成本更可再降低11.2%。



這項調整不只是機型升級，更攸關營運效率與財務結構。對低成本航空而言，載客密度與燃油效率是獲利關鍵，新機隊的導入將讓虎航在同航段下實現「以量制價」的效益，強化整體單位成本優勢。

訂閱、轉機、虎加酒：產品升級帶來什麼新玩法？

第二部曲「新產品」展現虎航的商業創新野心。2026年第一季將推出會員訂閱制「Team Tiger」，享機票最低6折起，以月付或季付方式，依旅客搭乘頻率提供免費來回機票、優先報到與登機等專屬禮遇，形塑「航空版Netflix」的訂閱經濟模式。



接著第二季登場的「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃機加酒方案，讓旅客以一站式平台完成旅程規劃；第三季再推出「聯航轉機合作」服務，將航點延伸至日本第二個城市甚至澳洲，創造跨航線、跨品牌的整合效益。



這些布局顯示虎航已從單純運輸商，轉向平台化旅遊服務供應者。

廣告 廣告

黃世惠在記者會上說明全新「樂虎卡」4大尊榮禮遇。（劉芯衣攝）

新體驗如何連結品牌情感？

在「新體驗」部分，第二季起虎航將導入全新機上娛樂系統，旅客可透過手機或平板觀看影音內容、選購免稅品與餐點，提升互動與效率。



同時，品牌首度推出專屬香氛「SKY ADVENTURE虎憶No.1」，以「冒險、自由、勇敢」為調香概念，揉合白松香、羅勒與台灣檜木香氣，為飛行創造專屬嗅覺記憶。

新服務的升級，藏著什麼營運思維？

在服務升級方面，台灣虎航擴大自助報到據點，旅客可線上領取電子登機證，減少機場排隊時間。同時與多個餐飲品牌合作，將米其林必比登推薦名店「天下三絕」、南台灣辦桌名店「阿勇家」，及佛光山「滴水坊」的素食料理帶上萬呎高空，打造「空中台味」。



此外，虎航也與Edenred宜睿智慧合作推出企業即享券，提供具ESG概念的綠色贈禮方案，反映航空服務正朝數位化與永續化雙軌發展。

樂虎卡進化：如何打造低成本航空的金融生態圈？

壓軸登場的第四部曲「新服務」，延伸至金融合作層面。台灣虎航攜手台灣樂天信用卡與Visa，推出升級版第二代樂虎卡，在卡面設計與權益內容上全面革新。



全新樂虎卡以虎航吉祥物「虎將」為主角，象徵熱情迎賓的新旅程。權益方面，卡友享首年免年費、國內外消費最高3%回饋、購票最高8折起優惠與優先登機等服務，讓消費回饋直接成為「下一趟旅程的動力」。



黃世惠表示，這張卡自2022年推出以來已成為尊榮虎（tigerprime）會員的首選，「我們希望藉由金融回饋機制，讓每一次消費都能轉化為實質旅遊價值。」



台灣虎航2025年11月自結單月營收12.60億元，較去（2024）年同期年增約6.4%，創同期歷史新高；前11月營收154.13億也續創新高。黃世惠表示，2025年營收可望創高。



隨著四部曲策略逐步落地，台灣虎航正從「低成本航空」轉向「高價值品牌」。在新機隊強化營運效率、新產品拓展收入來源、新體驗深化品牌印象、新服務連結消費生態後，虎航的下一步，將是打造屬於台灣的區域旅遊平台。



更多風傳媒報導

