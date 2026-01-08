虎航擴充機隊搶攻轉機市場 今年大阪、石垣、沖繩等有望增班
〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣虎航也要搶轉機客！虎航機隊2028年預估達30架，董事長黃世惠今天(8日)表示，今年預估會增加新航線，北部、高雄都有可能，另外東京、大阪、福岡、石垣島、沖繩等熱門航線，有望加密航班；此外，隨著機隊擴張，也將把握日本、東南亞來台轉機市場。
虎航機隊2028年預估達30架。黃世惠今天在記者會表示，虎航機隊今年進度主要是汰舊換新，飛機數量不會大增，航線會增加、但不多，北部、高雄都有可能。而市場需求較大航線則加密航班，如東京、大阪、福岡，時間帶、櫃台取得不易，若能爭取並能配合機隊運用，這類主力航點將進行增班；石垣島、沖繩等航線，因為航程較短，讓旅客能「說走就走」，獲利能力好，她認為也較有加密機會。
至於搭乘表現較弱的航線，例如茨城航線，去年10月停飛。黃世惠對此表達遺憾，不過市場是殘酷的，航線需要持續經營，不進則退，當地縣廳支持航線開啟之後，必須與虎航一起持續努力耕耘，避免旅客被其他城市拉走。
另外，黃世惠指出，雖有申請香港航權，不過需求沒供給大，目前不考慮開航。澳門－高雄表現稍弱，未來有可能調整，也許是增加澳門－台北航班密度。
台灣虎航是飛航日本最多航點的國籍航空。黃世惠表示，日本航線來台客比例正在提升，過去大部分落在10％左右，不超過15％，現在已超過20％；部分航線特別積極，大分、鳥取、新瀉超過25％，鳥取特殊假期甚至超過50％，顯見虎航近年耕耘日本成功獲得信賴，今年也會加大在日本的推廣力道。
虎航擴大機隊規模後，黃世惠期待讓台北成為轉機樞紐(HUB)。第一個市場是延伸航線，例如「仙台－台北－石垣島」，日本旅客無法國內直飛石垣島，要去東京或大阪轉機，但也可以透過虎航，經台北轉機前往石垣島。
第二個市場是提升東南亞競爭力。黃世惠表示，東南亞旅客要到日本二線城市，例如鳥取、大分，就能透過虎航到台北轉機，反之亦然，日本二線城市旅客也可透過台北轉機到東南亞，「廉航也要吃轉機市場！」
