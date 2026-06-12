虎航札幌落地有煙霧警告 協調運能疏運旅客

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▲台灣虎航今飛往日本航班有異狀，回程航班協調運能疏運旅客。（圖/台灣虎航提供）

[NOWNEWS今日新聞] 台灣虎航今（12）日上午從桃園飛往札幌的航班（IT234），在落地階段發生電子艙煙霧警告，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機。虎航同步啟動應變程序，優先協助後續受影響的IT235航班旅客餐食補貼，且已同步安排協調備份機運能以疏運IT235航班的旅客。

IT234航班今凌晨從桃機起飛，在當地時間11點左右抵達新千歲機場的B跑道。日本媒體報導，駕駛艙冒出白煙緊急迫降。台灣虎航澄清，並未有迫降，並且為電子艙出現煙霧警告；駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示順利完成落地作業，旅客均安全並依正常程序離機；第一時間也主動通報民航局。

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不過，虎航原訂今中午12點05分從札幌起飛到桃機的航班（IT235），將受影響。台灣虎航表示，協助處理旅客餐食補貼，也協調備份機運能以疏運IT235航班的旅客，對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客理解。

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