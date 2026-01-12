虎航樂天「樂虎卡2.0」優惠一次看：最高3％回饋、首年免年費

在航空市場競爭日趨激烈、旅客結構快速轉變的時代，低成本航空早已不再只是「便宜機票」的代名詞。台灣虎航選擇透過聯名卡升級，讓旅客在不搭飛機的日子裡，也能持續與品牌連結。

在旅遊市場全面復甦、航空競爭進入新階段之際，低成本航空早已不再只是價格導向的選擇。對台灣虎航而言，下一步的關鍵，不只是「載更多人」，而是如何讓旅客在不搭飛機的日子裡，也能持續與品牌連結。

台灣虎航董事長黃世惠、Visa 台灣區總經理黃慧琴，以及台灣樂天信用卡總經理石井英治在1月7日共同出席記者會，正式宣布全新打造的第二代「樂虎卡」亮相。新卡不僅全面升級權益，卡面也同步換新，以深受虎迷喜愛的台灣虎航網紅角色「虎將」為主角，描繪虎將透過機窗熱情邀請旅客搭機的可愛模樣，象徵陪伴虎迷每一次啟程。

第一代三年3萬張，權益升級後力拚一年10萬張

「這不是一張只在搭飛機時才有感的卡，真的是神卡不為過！」黃世惠直言，自 2022 年台灣虎航攜手台灣樂天信用卡推出全台首張低成本航空聯名卡以來，樂虎卡發行至今已滿三年，累積發卡數約三萬張。今年透過權益全面升級，團隊設定的目標是「輕鬆達成十萬張」。

這樣的信心，來自虎航龐大的會員基礎。黃世惠指出，目前台灣虎航會員數已超過165萬人，其中高端會員制度「尊榮虎（tigerprime）」人數僅約2萬人，屬於高度稀缺的核心族群。「尊榮虎會員不可能天天搭飛機，」她說，若只靠飛行里程維持身分，其實並不容易，因此更需要一張能在平日消費中累積點數與回饋的聯名卡，成為維持身分與黏著度的重要工具。

「我們希望把航空會員制度真正帶進生活裡，」黃世惠強調，「讓卡友在不搭飛機的日子，也能持續跟虎航互動。」針對外界常見的疑慮——航空聯名卡是否只有在促銷期間才有價值？黃世惠給出明確答案。

她表示，未來樂虎卡的設計原則非常清楚：除了促銷檔期可享促銷價格外，即便沒有促銷，卡友原則上仍會有相對優惠。除非票價已壓至極低水準，或可銷售席次所剩不多，否則「約八成的情況，都有機會適用聯名卡優惠」。

「我們不希望旅客每次都要猜，現在刷卡到底有沒有差，」她說，「大多數時候，拿出這張卡，就是對的選擇。」

未來樂虎卡的設計原則非常清楚：除了促銷檔期可享促銷價格外，即便沒有促銷，卡友原則上仍會有相對優惠。台灣樂天信用卡提供

消費最高3％回饋，買機票到日常娛樂一次包辦

在卡友權益方面，第二代樂虎卡主打「旅遊 × 日常」雙場景整合。持卡人於國內消費最高可享3％回饋，其中一般消費享 0.5％刷卡金回饋（無上限），指定通路再加碼2.5％台灣虎航 tigerpoints 點數回饋（每期最高500點）。指定海外消費則可享2％刷卡金回饋（無上限），成為日、韓旅遊消費時的實用利器。

購票權益方面，卡友可透過樂虎卡專屬購票網站，享台灣虎航機票最高 85 折起優惠與優先登機服務；當月壽星再享購票最高8折起優惠。消費達門檻者，還可享有優先報到、優先行李，甚至封館購票等進階尊榮服務，要讓經常大排長龍的虎迷常客超有感。

此外，樂虎卡也擴大生活娛樂場景，與國內最大休閒娛樂集團大魯閣合作，卡友於遊戲場館消費可享平日天天買一送一優惠。黃世惠指出，這樣的合作並非只鎖定親子族群，而是涵蓋從孩童、年輕族群到成熟族群的多元生活形態。

「休閒娛樂在現代生活中的比重愈來愈高，」她說，「我們希望卡友每一次走進這些場域時，只要拿出這張卡，就能為自己、家人或不同世代的親友，帶來實質的福利。」

商務含金量浮現！專營日本二、三線城市

在航線營運上，黃世惠也分享了旅客結構的變化。她指出，目前多條航線載客率已接近90％，整體平均載客率約85％，部分市場甚至呈現供不應求。

過去，商務旅客多半選擇傳統航空與商務艙，但她觀察，這樣的分野正在鬆動。大型企業差旅仍以公司埋單、商務艙為主；但同一批商務人士在日常生活中，與家人或伴侶出行時，往往會選擇價格與直飛便利性更高的航班。

此外，中小企業與自營商對成本控管更為嚴格，也更傾向選擇低成本航空；再加上虎航在日本二、三線城市的直飛航點布局，旅客不可能為了搭商務艙而繞道東京轉機，「自然就會選擇我們」。

她舉例，日本大型旅行社JTB過去主要服務高端市場，鮮少與低成本航空合作，如今也開始與虎航攜手。「如果從鳥取要來台灣開會，不論是議會、商務或進出口需求，都不可能再去東京轉機，」她直言，「JTB 如果不跟我們合作，就服務不到客人。」

從空中走廊到科技走廊，虎航轉向商務客群

在新航線啟動之際，黃世惠形容，虎航已為台日之間「串起一條空中走廊」。而在「科技空中走廊」正式啟動的背景下，她預期相關航線的商務旅客占比不會低，需求可能來自返鄉、差旅、跨境工作與投資往返等多元情境，尤其台積電在中南部、日本熊本都有設廠，除了供應鏈中小企業、工程師及商務客，家族眷屬的需求也會擴增。

她也指出，虎航目前在日本市場市占率約15％，但目前跨境旅日的天數慢慢有減少跟頻率增加的趨勢，未來再提升3個百分點以上並非難事。在機隊規劃上，黃世惠說明，2026 年預計交付3架新機，同時也會進行舊機汰換。今年總運量原則上維持不變，但會透過機型優化提升效率。新引進的A320neo機型，座位數由原本約180席提升至約233席，增幅近三成，且燃油效率更佳，有助於在不擴大量能的前提下，提高單航班效益，為航線長期經營打下更穩健的基礎。

第二代樂虎卡主打「旅遊 × 日常」雙場景整合。台灣樂天信用卡提供

樂天與 Visa 助攻，把日本生活圈帶進台灣

台灣樂天信用卡總經理石井英治則表示，樂天信用卡的核心優勢，不在於單一里程或票價，而是來自日本市場長期累積的生活圈資源。卡友在日本可整合超過7000家商店、飯店與觀光設施優惠，搭配海外2％無上限回饋，幾乎可完全抵銷刷卡手續費，讓消費自然成為下一趟旅程的助力。

Visa台灣區總經理黃慧琴也指出，Visa 將持續透過全球支付網絡與數位技術，協助航空與旅遊伙伴深化跨境消費體驗，讓旅客在海外刷卡時更安心、更便利。

從空中走廊、科技走廊，到日常消費與會員制度，台灣虎航、樂天信用卡與Visa試圖打造的，是一套跨越「搭飛機那一刻」的完整旅遊生活圈。「我們希望旅客未來在規劃出國時，不需要再選來選去，」黃世惠總結，「因為虎航已經幫他把優惠、權益與生活場景都想好了。」

樂虎卡相關優惠整理：

🎉「樂虎卡」全新改版享首年免年費（年費NT$688）

即日起至12月31日間申辦樂虎卡並設定電子帳單服務者，享首年免年費

當年度累計刷一般消費12次以上，且維持電子帳單設定者，享次年免年費

🎉新戶首刷禮享1,000回饋(2026年3月31日前新戶核卡成功並達消費滿額者)

新戶指申辦日前180天內未曾持有任一樂天信用卡之正卡者

核卡45天內一般消費滿NT$3,000享回饋300 tigerpoints+700大魯閣動滋幣

✈️ 卡片優惠全面升級 亮點一次看(即日起至12月31日止)

✈️國內消費(包含於指定通路購買台灣虎航機票)享最高3%回饋

一般消費享0.5%刷卡金回饋無上限

指定通路加碼2.5%台灣虎航tigerpoints點數回饋(500點/每期)

à指定通路：街口支付、LINE Pay、台灣虎航(官網、APP及機上購物)

✈️指定海外消費享2%回饋無上限

日本、韓國實體消費享2%刷卡金回饋無上限

✈️樂虎卡尊享優惠及服務

透過樂虎卡專屬購票網站 享台灣虎航機票最高 85 折起優惠 (指定連結) + 優先登機

透過樂虎卡專屬購票網站當月壽星享最高 8 折起優惠 (指定連結)+ 優先行李出關

消費滿額享封館購票優惠(指定連結)+優先報到服務

✈️大魯閣平日天天樂虎卡日

持樂虎卡於大魯閣消費，平日天天樂虎卡日買一送一，包含場館有【棒壘打擊場】、【保齡球】、【ROLLER 186】、【遊戲愛樂園】。