虎航樂天「樂虎卡2.0」優惠一次看：最高3％回饋、首年免年費
在航空市場競爭日趨激烈、旅客結構快速轉變的時代，低成本航空早已不再只是「便宜機票」的代名詞。台灣虎航選擇透過聯名卡升級，讓旅客在不搭飛機的日子裡，也能持續與品牌連結。
在旅遊市場全面復甦、航空競爭進入新階段之際，低成本航空早已不再只是價格導向的選擇。對台灣虎航而言，下一步的關鍵，不只是「載更多人」，而是如何讓旅客在不搭飛機的日子裡，也能持續與品牌連結。
台灣虎航董事長黃世惠、Visa 台灣區總經理黃慧琴，以及台灣樂天信用卡總經理石井英治在1月7日共同出席記者會，正式宣布全新打造的第二代「樂虎卡」亮相。新卡不僅全面升級權益，卡面也同步換新，以深受虎迷喜愛的台灣虎航網紅角色「虎將」為主角，描繪虎將透過機窗熱情邀請旅客搭機的可愛模樣，象徵陪伴虎迷每一次啟程。
（延伸閱讀：買機票也能訂閱制！台灣虎航砸重金擴大機隊，董座黃世惠：鎖定這兩大轉機市場）
第一代三年3萬張，權益升級後力拚一年10萬張
「這不是一張只在搭飛機時才有感的卡，真的是神卡不為過！」黃世惠直言，自 2022 年台灣虎航攜手台灣樂天信用卡推出全台首張低成本航空聯名卡以來，樂虎卡發行至今已滿三年，累積發卡數約三萬張。今年透過權益全面升級，團隊設定的目標是「輕鬆達成十萬張」。
這樣的信心，來自虎航龐大的會員基礎。黃世惠指出，目前台灣虎航會員數已超過165萬人，其中高端會員制度「尊榮虎（tigerprime）」人數僅約2萬人，屬於高度稀缺的核心族群。「尊榮虎會員不可能天天搭飛機，」她說，若只靠飛行里程維持身分，其實並不容易，因此更需要一張能在平日消費中累積點數與回饋的聯名卡，成為維持身分與黏著度的重要工具。
「我們希望把航空會員制度真正帶進生活裡，」黃世惠強調，「讓卡友在不搭飛機的日子，也能持續跟虎航互動。」針對外界常見的疑慮——航空聯名卡是否只有在促銷期間才有價值？黃世惠給出明確答案。
她表示，未來樂虎卡的設計原則非常清楚：除了促銷檔期可享促銷價格外，即便沒有促銷，卡友原則上仍會有相對優惠。除非票價已壓至極低水準，或可銷售席次所剩不多，否則「約八成的情況，都有機會適用聯名卡優惠」。
「我們不希望旅客每次都要猜，現在刷卡到底有沒有差，」她說，「大多數時候，拿出這張卡，就是對的選擇。」
消費最高3％回饋，買機票到日常娛樂一次包辦
在卡友權益方面，第二代樂虎卡主打「旅遊 × 日常」雙場景整合。持卡人於國內消費最高可享3％回饋，其中一般消費享 0.5％刷卡金回饋（無上限），指定通路再加碼2.5％台灣虎航 tigerpoints 點數回饋（每期最高500點）。指定海外消費則可享2％刷卡金回饋（無上限），成為日、韓旅遊消費時的實用利器。
購票權益方面，卡友可透過樂虎卡專屬購票網站，享台灣虎航機票最高 85 折起優惠與優先登機服務；當月壽星再享購票最高8折起優惠。消費達門檻者，還可享有優先報到、優先行李，甚至封館購票等進階尊榮服務，要讓經常大排長龍的虎迷常客超有感。
此外，樂虎卡也擴大生活娛樂場景，與國內最大休閒娛樂集團大魯閣合作，卡友於遊戲場館消費可享平日天天買一送一優惠。黃世惠指出，這樣的合作並非只鎖定親子族群，而是涵蓋從孩童、年輕族群到成熟族群的多元生活形態。
「休閒娛樂在現代生活中的比重愈來愈高，」她說，「我們希望卡友每一次走進這些場域時，只要拿出這張卡，就能為自己、家人或不同世代的親友，帶來實質的福利。」
商務含金量浮現！專營日本二、三線城市
在航線營運上，黃世惠也分享了旅客結構的變化。她指出，目前多條航線載客率已接近90％，整體平均載客率約85％，部分市場甚至呈現供不應求。
過去，商務旅客多半選擇傳統航空與商務艙，但她觀察，這樣的分野正在鬆動。大型企業差旅仍以公司埋單、商務艙為主；但同一批商務人士在日常生活中，與家人或伴侶出行時，往往會選擇價格與直飛便利性更高的航班。
此外，中小企業與自營商對成本控管更為嚴格，也更傾向選擇低成本航空；再加上虎航在日本二、三線城市的直飛航點布局，旅客不可能為了搭商務艙而繞道東京轉機，「自然就會選擇我們」。
她舉例，日本大型旅行社JTB過去主要服務高端市場，鮮少與低成本航空合作，如今也開始與虎航攜手。「如果從鳥取要來台灣開會，不論是議會、商務或進出口需求，都不可能再去東京轉機，」她直言，「JTB 如果不跟我們合作，就服務不到客人。」
從空中走廊到科技走廊，虎航轉向商務客群
在新航線啟動之際，黃世惠形容，虎航已為台日之間「串起一條空中走廊」。而在「科技空中走廊」正式啟動的背景下，她預期相關航線的商務旅客占比不會低，需求可能來自返鄉、差旅、跨境工作與投資往返等多元情境，尤其台積電在中南部、日本熊本都有設廠，除了供應鏈中小企業、工程師及商務客，家族眷屬的需求也會擴增。
她也指出，虎航目前在日本市場市占率約15％，但目前跨境旅日的天數慢慢有減少跟頻率增加的趨勢，未來再提升3個百分點以上並非難事。在機隊規劃上，黃世惠說明，2026 年預計交付3架新機，同時也會進行舊機汰換。今年總運量原則上維持不變，但會透過機型優化提升效率。新引進的A320neo機型，座位數由原本約180席提升至約233席，增幅近三成，且燃油效率更佳，有助於在不擴大量能的前提下，提高單航班效益，為航線長期經營打下更穩健的基礎。
樂天與 Visa 助攻，把日本生活圈帶進台灣
台灣樂天信用卡總經理石井英治則表示，樂天信用卡的核心優勢，不在於單一里程或票價，而是來自日本市場長期累積的生活圈資源。卡友在日本可整合超過7000家商店、飯店與觀光設施優惠，搭配海外2％無上限回饋，幾乎可完全抵銷刷卡手續費，讓消費自然成為下一趟旅程的助力。
Visa台灣區總經理黃慧琴也指出，Visa 將持續透過全球支付網絡與數位技術，協助航空與旅遊伙伴深化跨境消費體驗，讓旅客在海外刷卡時更安心、更便利。
從空中走廊、科技走廊，到日常消費與會員制度，台灣虎航、樂天信用卡與Visa試圖打造的，是一套跨越「搭飛機那一刻」的完整旅遊生活圈。「我們希望旅客未來在規劃出國時，不需要再選來選去，」黃世惠總結，「因為虎航已經幫他把優惠、權益與生活場景都想好了。」
樂虎卡相關優惠整理：
🎉「樂虎卡」全新改版享首年免年費（年費NT$688）
即日起至12月31日間申辦樂虎卡並設定電子帳單服務者，享首年免年費
當年度累計刷一般消費12次以上，且維持電子帳單設定者，享次年免年費
🎉新戶首刷禮享1,000回饋(2026年3月31日前新戶核卡成功並達消費滿額者)
新戶指申辦日前180天內未曾持有任一樂天信用卡之正卡者
核卡45天內一般消費滿NT$3,000享回饋300 tigerpoints+700大魯閣動滋幣
✈️ 卡片優惠全面升級 亮點一次看(即日起至12月31日止)
✈️國內消費(包含於指定通路購買台灣虎航機票)享最高3%回饋
一般消費享0.5%刷卡金回饋無上限
指定通路加碼2.5%台灣虎航tigerpoints點數回饋(500點/每期)
à指定通路：街口支付、LINE Pay、台灣虎航(官網、APP及機上購物)
✈️指定海外消費享2%回饋無上限
日本、韓國實體消費享2%刷卡金回饋無上限
✈️樂虎卡尊享優惠及服務
透過樂虎卡專屬購票網站享台灣虎航機票最高85折起優惠(指定連結)+優先登機
透過樂虎卡專屬購票網站當月壽星享最高8折起優惠(指定連結)+優先行李出關
消費滿額享封館購票優惠(指定連結)+優先報到服務
✈️大魯閣平日天天樂虎卡日
持樂虎卡於大魯閣消費，平日天天樂虎卡日買一送一，包含場館有【棒壘打擊場】、【保齡球】、【ROLLER 186】、【遊戲愛樂園】。
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 221
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 5
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 111
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 12
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 84
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 12
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 20
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 7 小時前 ・ 1016
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 68
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11