虎航砍班原因出爐了！夏季少了1％ 民航局：機師離職

台灣虎航近日無預警大幅調整夏季航班，且多集中在日本航線、3月至5月，民航局今（1/30）表示，虎航近期有機師離職，取消航班約1％，已要求業者妥善維護旅客權益。

旅遊部落客「傑西大叔 x 這裡胡說」今凌晨在臉書指出，虎航突然取消大量航班，主要影響航點包括北海道新千歲、東京成田、仙台、花卷、新潟等日本城市，其中不乏賞櫻旺季時段。貼文曝光後，不少網友紛紛檢查信箱或登入官網，才發現自己也收到航班取消通知，直呼行程全被打亂。

台灣虎航稍早表示，始終將「飛安第一」作為營運基石及不可妥協的底線，因此採行嚴格的機隊管理措施，為做有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態；同時對於造成部分旅客不便，致上誠摯歉意。

民航局表示，經了解，虎航因近期有機師離職，為了確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1％。

民航局指出，已要求虎航應持續掌握機師動態，確保飛航安全；同時亦要求虎航應就取消之航班，妥善維護旅客權益。另也要求國籍航空業者，規劃班表時，應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。

