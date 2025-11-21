虎航祭「挺日本」限時優惠 北高飛沖繩下殺777元、日本全航線9折

台灣虎航將於12月開航台南沖繩、台南熊本兩航線。資料照片



隨著日中關係緊張，中國對日本祭出停飛航班、呼籲民眾暫停赴日旅遊等措施，引發國際關注。台灣虎航今（11/21）宣布，即日起至23日祭出「台虎飛日本，全面力挺優惠價」，台北、台南、高雄飛沖繩下殺777元起，日本全航線限時9折，喊話國人一同力挺日本，讓空房一間也不留。

日相高市早苗「台灣有事」的言論引發中國不滿，近期發動一系列措施反制，包括在黃海實彈射擊、停飛對日航班、禁止進口日本水產等。對此，總統賴清德在社群PO出享用日本水產的照片，外交部長林佳龍近日呼籲國人多赴日旅遊、購買日本產品，甚至喊話期待年底前台灣赴日觀光客能超越中客。

廣告 廣告

為了相挺日本，台灣虎航今宣布祭出「台虎飛日本，全面力挺優惠價」，包括台北、台南、高雄飛沖繩、台北飛石垣島單程未稅價下殺777元起，日本全航線也有限時9折優惠，銷售期間從11/21上午10:00至11/23晚間23:59，旅遊期間為即日起至2026/3/28。

虎航並喊話：「台日同行，讓日本空房一個也不留！」不管是逛街、泡湯、賞景還是大吃美食，日本各地都張開雙手迎接虎迷的到來，期待大家跟著虎將一起衝，把每個航點通通熱起來，詳細優惠請參見虎航官網。

更多太報報導

中方還沒恢復進口又禁日本水產 業者分散風險影響有限

賴清德曬照聲援日本水產 日議員「吃魯肉飯配芒果」喊：德不孤必有鄰

陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗