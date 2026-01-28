虎航空服員新工作證不揭露姓氏 工會肯定降低隱私暴露壓力

空服員職場優化又有新變革，自2014年起虎航開先例空服人員不分男女，全穿上褲裝值勤，滿足靈活性與安全需求，28日虎航再宣布，因應社群媒體發達，新版工作證或名牌，將移除中文姓氏、輔以英文別名，提供外籍旅客辨識，同時保護隱私。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示 ，「會員會來反映說，因為他的全名可能跟他的個人的社群網站有關，可能會有旅客透過名字，去搜尋到他的資料或社群網站，那對他們的隱私來說，其實會覺得沒有什麼安全感。」

工會肯定相關作法，也呼籲國內多間航空公司一同採納作法，而台灣虎航則表示，預計從2月1日開始，第一線同仁可依個人意願申請新版工作證或名牌，期盼透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露。

瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋指出，「像是在日航，如果新人日航之後的話，也會請新人先取一個英文的別名，來取代中文的名字，以方便客人，能夠親切的稱呼我們。」

比對各國機組員名牌寫法，歐美國家航空公司大多直接寫出英文全名，而日本的航空公司則以英文名，或是日文漢字姓氏為主。專家也解釋，空服人員機上工作，時常搭檔不同組員與機師，名牌有助於快速核對組員名單，名牌寫法和航空公司工作語言大有關聯。

航空面試培訓專家Kathy說，「如果說是以我們在外商的話，英文是主要工作語言，所以不管你的國籍來自於哪裡，你的名牌他會對著組員名單，上面的那個名字來寫，完全跟工作語言是直接相關的，都是用英文工作的航空公司，你寫中文，我想你的同事可能也看不懂。」

另外，工會也提醒，機組人員常遇到的隱私問題，還有在機上未經允許被拍照，呼籲航空公司應該加強宣導禁止事項。