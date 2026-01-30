虎航突大砍飛日航班！旅客一片哀號 業者致歉曝原因：確保機師狀態

生活中心／朱祖儀報導

台灣虎航近日大規模取消航班。（圖／資料照）

台灣虎航日前才宣布發放10.6個月績效獎金，且全體員工平均加薪5.3%，沒想到近來卻傳出無預警取消大量航班，還有部落客指出，受影響的大多是飛往日本班機，取消航班數量已超過100個。對此，台灣虎航發聲明指出，調整航班是為了確保機師的身心狀態，對旅客致上最誠摯的歉意。

旅遊部落客「傑西大叔 x 這裡胡說」在臉書指出，虎航近來取消飛往新千歲、花卷、新瀉、仙台、成田的部分航班，影響時間大多集中在4、5月，飛往成田機場的異動時間則到10月，異動航班多達上百個，提醒旅客要多加留意。

Threads上也有不少網友哀號，「哭欸，四月底飛北海道的飛機被虎航取消！！！第一次遇到」、「第一次遇到這種，連取消原因都問不到的狀況，真的很扯」、「請問有人跟我一樣嗎？昨天收到虎航mail說5/27新千歲回桃園的班機取消，沒有任何原因」、「5月底要去參加東京Pokémon go fest的班機突然被取消掉了！飛那麼多次虎航，第一次遇到。」

對此，虎航發布聲明指出，因應內部機隊管理與人力調度需求，已主動刪減部分夏季航班，也強調公司始終把「飛安第一」視為營運基石及不可退讓的底線，為確保機師維持在最佳身心狀態，造成部分旅客行程不變，深表歉意，也感謝旅客體諒並一同守護飛航安全。



