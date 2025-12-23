虎航聖誕促銷10點開跑！ 全航線限時2天 最低799元起





台灣虎航聖誕節機票促銷今（23）日上午10時正式開賣，主打「聖誕不宅家 放飛去開趴！」限時優惠，從台灣北、中、南三地出發，飛往澳門、日本、韓國、越南、泰國等全航線通通有折扣，單程未稅價最低799元起。促銷僅限今、明兩天，至12月24日晚上23時59分截止，數量有限，售完為止。

台灣虎航表示，此次促銷開放的旅遊期間相當長，可預訂即旅遊日為即日起至2026年6月15日的航班，部分航點最晚可飛至2026年3月28日，涵蓋跨年、春節、櫻花季與暑假前檔期，無論短期出遊或提早規劃假期都相當合適。

各航線優惠價格方面，澳門航線單程未稅價799元起；韓國航線1199元起；日本與越南航線均為1599元起；泰國航線則為2099元起。此次優惠適用於台北、台中、高雄出發的所有定期航班，讓中南部旅客同樣能輕鬆搶到甜甜價。

虎航也提醒，促銷票價為單程未稅價，實際支付金額仍須依航點加計稅金與相關附加費，且優惠機位有限，熱門航線與時段可能迅速售罄，建議有出遊計畫的旅客及早下手。

除了虎航外，亞洲航空（AirAsia）也同步推出機票促銷，即日起至2026年1月4日止，適用出發日期為即日起至2026年11月30日，單程未稅價1658元起，台北、高雄飛往大阪、福岡、東京、吉隆坡等航線皆在促銷行列。航空業者接連釋出優惠，也讓年底到明年的旅遊市場熱度明顯升溫。

▼亞洲航空也推出機票促銷，單程未稅價1658元起，台北、高雄飛往大阪、福岡、東京、吉隆坡等航線皆在促銷行列。（圖／翻攝《AirAsia MOVE》粉專）

（封面圖／翻攝《Tigerair Taiwan》粉專）

