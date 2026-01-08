虎航轉向拚獲利 擴張航網不急

台灣虎航董事長黃世惠（左二）8日率領商務長許致遠（右二）、營運長賴俊迪（左一）及財務長賈瑋中（右一）揭曉新機隊、新產品、新體驗以及新服務全面升級。（陳祐誠攝）

台灣虎航發展策略大轉彎，董事長黃世惠8日宣示「市場在哪裡就飛哪裡」，將以獲利為首要考量，不會為了完善航網而經營不賺錢的航線，一改先前欲擴張非日航點的方向，考量東南亞廉航競爭激烈，不會硬飛東南亞，將等到新機交付之後再做後續航點規劃。

台灣虎航去年4月召開臨時董事會，選任前華航高雄分公司總經理黃世惠接任董事長，昨日是她上任近1年首度與媒體會面。黃世惠除說明虎航未來展望，同步宣告新機隊、新產品、新體驗以及新服務四部曲的全面升級。

台灣虎航董事會去年12月已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊汰舊換新，新機隊每架次座位配置可較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本較A320neo可再減少11.2％，至2028年時總機隊達30架，平均機齡為3.1年。

黃世惠表示，今年第1季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票，第2季將再推出「tigertel虎加酒」，結合AI智能規劃行程，量身打造全方位旅遊體驗。

航點方面，黃世惠透露，今年將在北部、高雄持續增加新航線，若時間帶能取得，同時符合機隊運用，也會針對現行市場需求較大的熱門航點，如東京、大阪、福岡等持續增班，另外像是石垣島、沖繩等航程短且獲利較好的航線，也會有機會加密航班。

至於表現不佳的航點，繼去年第4季喊停茨城航線，黃世惠透露，已申請的香港航權因需求小於供給、票價表現不佳，暫不開航；澳門過去飛得很多，但近年載客率都不好，是一定會檢討的航點，不過為了串飛需求，計畫取消高雄-澳門，重返需求較旺盛的桃園-澳門。

台灣虎航過去提出擴張航網、增加非日本航點的中期規劃，不過黃世惠上任後，推翻這方面的想法，強調東南亞廉航競爭激烈，開航未必會賺錢，不會為了完善航網硬飛，現階段以獲利為首要考量，且考量公司發展，今年配息會保守一些，不會全額分配。