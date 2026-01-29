虎航開第一槍 空服員名牌「免秀中文全名」防肉搜

台灣虎航28日宣布優化新措施，為保護第一線工作人員的隱私及安全，自2月1日起，員工可依個人意願選擇新版名牌，將「移除中文姓氏」並改以英文別名呈現，避免個資過度揭露，成為國籍航空的一大創舉。

拒絕被肉搜！新制移除中文姓氏

隨著社群媒體發達，許多空服員常因名牌上的全名被乘客搜尋個人社群帳號，造成私生活困擾。台灣虎航表示，為兼顧服務識別與同仁隱私，自2月1日起，第一線同仁含櫃檯地勤可申請新版工作證或名牌。

新版設計最大的變革在於移除中文姓氏，改輔以「英文別名」供外籍旅客辨識。虎航強調，此舉是為了避免員工全名過度暴露，讓同仁能在更有安全感的環境下，專注於執行飛行任務與服務。

體貼員工雙眼 開放戴眼鏡執勤

除了隱私防護，虎航也關注員工的身體舒適度。由於機艙環境較為乾燥，長時間配戴隱形眼鏡容易導致乾眼不適，影響執勤狀態。

因此，台灣虎航已自今年1月1日起，正式解禁，開放客艙組員可配戴眼鏡執勤。這項政策旨在減輕組員的身體負擔，確保能以最佳狀態服務旅客。

社群時代亂象多 旅客拍攝要注意

針對近年自媒體盛行，許多旅客喜歡用鏡頭記錄飛行過程的現象，虎航也發出溫馨提醒。

為維護其他旅客的搭機品質及肖像權，並尊重員工的隱私空間，虎航呼籲旅客在拍攝航程紀錄時，務必先取得同意，切勿直接將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。

工會點讚 籲華航、長榮、星宇跟進

對於虎航開出業界第一槍，桃園市空服員職業工會發布聲明表達高度肯定。工會指出，長期以來航空公司強制揭露全名，導致空服員常被陌生乘客透過姓名肉搜社群媒體，甚至可能發生騷擾的情況，不僅模糊工作時間、空間和生活隱私的界線，更對第一線員工造成實質心理壓力與安全風險。

工會引用日本職場推廣「商用名字」公私分明的趨勢，認為台灣沒有道理做不到。工會並公開點名中華航空、長榮航空及星宇航空，呼籲三大國籍航空應立即跟進，停止強迫員工暴露個資，落實《職業安全衛生法》對勞工身心健康的保護。