虎航飛北海道班機電子艙有煙霧警告！ 急協調班機疏運

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台灣虎航飛往北海道班機電子艙出現煙霧警告。圖非當事班機。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣虎航在今天(12日)的IT234桃園前往新千歲札榥航班，航機在落地階段發生電子艙煙霧警告，駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示完成落地作業。

台灣虎航表示，班機落地後就配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客都安全、並依正常程序離機；台灣虎航第一時間也將此事件主動向我國民航局通報。

台灣虎航表示，已同步啟動應變程序，將優先協助後續受影響的IT235航班旅客餐食補貼，且已同步安排協調備份機運能以疏運IT235航班的旅客，對於造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意、也感謝旅客的理解。

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台灣虎航也澄清，該班班機沒有迫降，且是「電子艙出現煙霧警告」，電子艙算是飛機的「機房」、沒有對外，也不是旅客會接觸的地方、更不是客艙，對於外媒報導「客艙出現煙霧」，這不是事實。

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