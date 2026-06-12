虎航飛新千歲班機電子艙煙霧警告 旅客安全離機

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣虎航今天上午1架桃園飛往日本新千歲班機，落地階段發生「電子艙」煙霧警告。虎航表示，該班機沒有迫降，依航管指示，班機順利落地，旅客均安全離機，並主動通報交通部民航局。

「電子艙」位於駕駛艙下方。台灣虎航表示，已同步啟動應變程序，將優先協助後續受影響的IT235航班旅客餐食補貼，且已同步安排協調備份機運能以疏運IT235航班的旅客，並對於造成旅客的不便致歉。

日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，1架台灣虎航的飛機於今天上午11時（台北時間10時）左右，降落於新千歲機場的B跑道，這架飛機通報「駕駛艙冒煙」。

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對於外電報導，因駕駛艙冒煙，班機緊急降落，台灣虎航透過訊息澄清，該班機沒有迫降，是在落地階段發生電子艙（飛機機房）煙霧警告，駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示順利完成落地作業，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機。

台灣虎航指出，第一時間已經將此事件主動向交通部民用航空局通報。（編輯：黃名璽）1150612