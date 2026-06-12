虎航飛日本班機出現「煙霧警告」 旅客下機了

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台灣虎航IT234桃園飛往日本新千歲札榥航班，12日在落地時發生電子艙煙霧警告。示意圖。（本報資料照片）

台灣虎航IT234桃園飛往日本新千歲札榥航班，今日在落地時發生電子艙煙霧警告，告警地點為飛機的機房。台灣虎航表示，該班機已順利落地，旅客也安全並依正常程序離機。

台灣虎航說明，今日IT234桃園前往新千歲札榥航班，航機於落地階段發生電子艙煙霧警告，駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示順利完成落地作業，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機，台灣虎航第一時間將此事件主動向民航局通報。

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因外電報導該班機駕駛艙冒出煙霧後迫降，台灣虎航也澄清，該班機並未迫降，且是電子艙出現煙霧警告，而電子艙也就是飛機的機房，旅客並不會進入。

台灣虎航提到，已同步啟動應變程序，將優先協助後續受影響的IT235航班旅客餐食補貼，且已同步安排協調備份機運能以疏運IT235航班的旅客。台灣虎航對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。

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