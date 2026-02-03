虎航飛日航班大減 日本網友反常關心 旅台日人曝原因

受人力不足影響，台灣虎航近日宣布取消逾百架赴日航班，引起討問。（圖／本報資料照片）

台灣虎航日前取消逾百架飛往日本的航班，不只讓安排好行程的民眾傻眼，在台灣定居的日本作家下坂泰生透露，日本媒體報導後此事後也引起日本人討論，且這次日本網友難得沒喊「外國人不要來」，反而有大量民眾希望日本的航空可以協助解決問題，讓他感動說台日友好是一種觀念，同樣深植在日本人心中。

下坂泰生近日在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人」表示，台灣虎航取消大量日本班機的新聞，因為跟日本有直接關聯，不少日媒也有報導，而近幾年到日本的觀光客實在太多，日本網友對外國遊客的態度普遍不佳，但此次日本網友的反應卻完全不同。

下坂泰生透露，相關報導在日本社群引起討論，大多數日本網友都很擔心台灣人，完全沒有「外國人不要來」的留言，甚至有人提議請日本的航空多開班機，協助解決台灣人赴日觀光問題，讓他感動說「日台友好就是一種觀念，並不是有形之物，但透過這次新聞看得出來，日本人靈魂裡面確定有它的存在，讓我非常開心」。

台灣網友也說「昨天剛從日本回來，日本人真的都很熱情跟友善」、「唯一阻擋我去日本的，只有我的錢包」、「日本人太偏心台灣了吧，好好笑」、「最溫柔的差別待遇」、「台灣日本都是自己人」、「日本網友這次真的很溫柔，幾乎找不到毒舌言論」、「台灣人抵制去日本，大概是本世紀最不可能發生的事情，請日本人不用擔心」。

