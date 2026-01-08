虎航首創「機票訂閱制」月付爽飛 董座霸氣喊：年終不會太差

迎接2026年新氣象，台灣虎航今（8）日舉辦「領航四部曲 定義新飛行」記者會，由董事長黃世惠親率管理團隊，正式揭曉2026年的發展藍圖。黃世惠表示，虎航今年將透過「新機隊、新產品、新服務、新體驗」四大面向進行全面升級，展現問鼎亞洲最佳低成本航空的決心。

策略佈局：首創機票訂閱制與機隊升級

在今日公布的戰略中，最受矚目的亮點為台灣虎航將於2026年第一季推出專為鐵粉打造的會員訂閱制「Team Tiger」，這也是台灣航空業首創的模式，會員可依據搭乘頻率選擇不同方案，透過月付方式即有機會獲得免費來回機票，並享有優先報到與登機等尊榮禮遇。

廣告 廣告

此外，為強化營運效率，台灣虎航董事會已通過第三代購機案，將引進全新的A321neo機隊，新機型座位數將從現有的180座增加至233座，預計平均單座營運成本可較A320neo再降低11.2％，大幅提升競爭力。

服務與體驗：米其林餐點上機、航點延伸至澳洲

在產品與服務拓展方面，台灣虎航預計於第二季推出「tigertel 虎加酒」服務，結合AI智能規劃一站式旅遊體驗，更具野心的是，第三季計畫啟動「聯航轉機合作」，屆時旅客將可透過虎航網絡，將航點延伸至日本二線城市甚至澳洲。

機上餐飲也將迎來豪華陣容，預計2026年夏季班表開始，旅客將能品嚐到米其林必比登推薦的「天下三絕」打拋牛肉飯、南部辦桌天王「阿勇家」的東坡肉，以及「佛光山滴水坊」的素食料理；同時，第二季將導入支援個人行動裝置的全新機上娛樂系統，並推出融合台灣檜木氣息的專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，全方位升級五感體驗。

財務展望：年終獎金受期待

除了今日發布的營運利多，外界也高度關注台灣虎航的獲利表現與員工福利。針對年終獎金議題，黃世惠雖未透露具體數字，但樂觀表示2025年獲利表現亮眼，年終獎金「不會太差」。市場預估，受惠於疫後旅遊潮與高票價紅利，台灣虎航今年的年終獎金有望挑戰去年的高標紀錄，維持航空業資優生的水準。

台灣虎航作為國內唯一的低成本航空公司，目前已是飛航日、韓最多航點的國籍航空，透過此次「領航四部曲」的策略發布，從硬體的機隊更新到軟體的會員生態圈與服務升級，將為旅客帶來更優質、安心的飛行體驗。