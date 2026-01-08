虎航首推「訂閱制」機票最低6折、優先登機 還送免費來回機票

記者李育道／台北報導

台灣虎航將引進全新A321neo機隊，並同步汰換舊機。新機單架座位數將提升至233席，比現行A320增加約29%。（示意圖／台灣虎航提供）

台灣虎航今（8）日舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會，由董事長黃世惠率領商務長許致遠、營運長賴俊廸及財務長賈瑋中等管理團隊共同出席。黃世惠正式揭曉2026年發展願景，宣布將從「新機隊、新產品、新服務、新體驗」四大面向推動品牌升級，全面優化旅客飛行感受。

左起台灣虎行營運長賴俊廸、董事長黃世惠、商務長暨發言人許致遠及財務長賈瑋中。（圖／記者李育道攝影）

引進A321neo新機隊 座位增29%、成本降11%

黃世惠表示，董事會已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並同步汰換舊機。新機單架座位數將提升至233席，比現行A320增加約29%；受惠於燃油效率提升，平均每座位營運成本可降低11.2%，在提升運能的同時，更兼具效能與經濟性。

廣告 廣告

虎航預計第一季推出會員訂閱制「Team Tiger」，旅客可依不同頻率月付累積旅遊基金，不僅有機會獲得免費來回機票，還享有優先報到、優先登機及行李優先等專屬權益。（圖／台灣虎航提供）

新產品三箭齊發 首創訂閱制「Team Tiger」送機票

針對產品布局，虎航預計第一季推出會員訂閱制「Team Tiger」。旅客可依不同頻率月付累積旅遊基金，不僅有機會獲得免費來回機票，還享有優先報到、優先登機及行李優先等專屬權益。黃世惠強調，希望藉此降低出國門檻，讓旅客隨時都能「說走就走」。

台灣虎航機上餐飲更找來米其林必比登推薦「天下三絕」、辦桌界南霸天「阿勇家」及「佛光山滴水坊」，滿足多元餐飲需求。（圖／記者李育道攝影）

第二、三季大動作！AI規畫行程、聯航轉機飛澳洲

第二季則由「tigertel虎加酒」接力上線，結合機票、住宿、租車等一站式服務，並導入AI技術，旅客只要輸入關鍵字即可自動生成量身打造的行程。此外，第三季將推出「聯航轉機」服務，旅客能一鍵預訂組合行程，從台灣經日本延伸至二線城市，甚至銜接澳洲航點，大幅提升行程彈性。

服務再升級！自助報到加速、米其林必比登餐點上機

在新服務方面，虎航預計2月1日前完成20個場站的自助報到建置，提升效率。機上餐飲更找來重量級卡司，包括米其林必比登推薦「天下三絕」、辦桌界南霸天「阿勇家」及「佛光山滴水坊」，滿足多元餐飲需求。

虎航首度發表專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，以冒險與自由為核心，打造專屬虎航的品牌嗅覺體驗。（圖／記者李育道攝影）

二代樂虎卡亮相 專屬香氛打造「嗅覺識別」

最後在新體驗部分，虎航與樂天、Visa聯手推出第二代樂虎卡，提供消費回饋與購票折扣。第二季更將導入全新機上娛樂系統，旅客可用手機觀賞影音並選購免稅品。最特別的是，虎航首度發表專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，以冒險與自由為核心，打造專屬虎航的品牌嗅覺體驗。

更多三立新聞網報導

虎航2028拚30架！董座黃世惠首現身 揭「日本增班」：這兩區是潛力點

獨家／國旅比出國還貴…他點名「旅行社」害的：行程成本灌進房價

總預算卡關「平日旅遊補助」也告吹？5大項、4月上路 觀光署給答案

獨家／武陵櫻花季將登場！旅遊達人認「住宿感受落差大」訂房前先看這

