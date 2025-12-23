虎航高雄熊本班機首航 許智傑出席日本首航儀式

台灣虎航高雄-熊本班機廿三日首航，民進黨立委許智傑應邀搭乘，並代表高雄出席日本官方舉辦的首航儀式。（許智傑辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

台灣虎航高雄-熊本班機廿三日首航，民進黨立委許智傑應邀搭乘，他表示，這已經是第四次赴日參加首航，明年將開闢第十條直飛高雄的日本航點-神戶，這些都大幅提升高雄的國際能見度。

許智傑指出，高雄在邁向AI首都的關鍵時刻，航線就是重要的基石。明年他要繼續向日台交流協會片山和之代表爭取，修改高雄直飛羽田航權，拉進高雄與東京的距離。

許智傑代表高雄出席日本官方舉辦的首航儀式，致贈代表台灣觀光的「喔熊」頸枕，與熊本熊部長親密互動，推動高雄城市外交。結束首航儀式後，許智傑也受邀與木村知事、大西一史熊本市長餐敘，慶祝開航、市政交流。

許智傑更邀請熊本地方政要參訪高雄，他將招待吃高雄在地美食。他希望，透過此行快閃交流，促成南台灣與熊本友誼更上一層樓，未來包含三地航線增班、舉行名物名產展售會，甚至到高雄機場設置熊本熊專屬候機室等，都是未來要一起打造的方向。

許智傑也提到，這次虎航能成為首家的低成本航空，中間花了十年的努力，感謝虎航黃世惠董事長，從擔任華航福岡總經理時就不斷奔走，累積許多人脈並創造開航條件，才能有今天的成果。