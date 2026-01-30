虎航「大砍飛日本夏季航班」！民航局揭原因：確保飛航安全

記者鄭玉如／台北報導

台灣虎航因部分機師離職，取消約1％夏季航班，集中在4至5月，民航局與虎航皆強調飛安優先，並呼籲旅客留意航班異動。(圖／記者王乙徹攝影)

不少旅客近日陸續收到台灣虎航取消夏季航班的通知，時間集中在4至5月，有網友一度以為是詐騙，在網路上引發討論。民航局表示，近期虎航因部分機師離職，為了確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班比例約1％。

旅遊部落客「傑西大叔 x 這裡胡說」在臉書提到，虎航近來取消飛往新千歲、花卷、新瀉、仙台、成田的部分航班，影響時間大多集中在4、5月，飛往成田機場的異動時間則到10月，異動航班多達上百個，提醒旅客要多加留意。

廣告 廣告

民航局表示，經了解，台灣虎航因為近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，調整規劃中班表，取消航班約1％。目前已要求台虎持續掌握機師動態，以確保飛航安全，且應就取消的航班，妥善維護旅客權益。同時也要求國籍航空業者，規劃班表時應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。

虎航今（30）日發布聲明表示，始終將「飛安第一」作為營運基石，及不可妥協的底線，採行嚴格的機隊管理措施，對於內部有效資源調度，他們近期主動調整部分航班，確保所有值勤機師都具備最佳的身心狀態，最後對於因此造成不便的旅客，深表歉意，並邀請旅客一同守護飛航安全。

更多三立新聞網報導

茶葉蛋地雷不是糖！醫揭「1隱憂」易忽略：別選太黑

頂大男被丟包慘死！交通部出手 「最重可廢照」車隊須負管理責任

冬天必吃「平民人蔘」！助消化、消水腫 營養師大推：超甘甜

比油炒傷腎？餐餐水煮≠健康 醫揭「5地雷醬料」：這1款全是油

