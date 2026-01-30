虎航「無預警取消」多架日本航班原因曝 異動航線一次看

台灣虎航昨（29）日才舉辦促銷活動，今（30）日陸續有民眾收到班機取消通知，目前取消的航班集中在日本，時間也恰逢櫻花季和黃金週，讓許多旅客欲哭無淚。

取消原因曝光 強調「飛安第一」

虎航不僅身為我國第一家也是唯一的低成本航空公司，更是飛日本、韓國最多航點的國籍航空。不過，近期卻傳出大規模調整航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態。虎航在聲明中強調，公司始終將「飛安第一」作為營運基石，也是不可妥協的底線，因此採行嚴格的機隊管理措施，針對內部進行有效的資源調度，至於造成部分旅客不便，也致上最誠摯的歉意，希望所有旅客一起守護飛航安全。

目前取消的航班集中在日本航線，包括飛往東京成田、北海道新千歲、花卷、仙台、新瀉等地，受影響航班超過百班，且異動時段多集中在3至5月期間，恰逢櫻花季和黃金週，造成許多旅客不便。根據臉書粉專「麋鹿的迷日地圖」的整理，目前已知受影響航班如下，一切以官方最終公告為主：

台北（桃園）飛札幌（新千歲）（IT234/235）

4月9、10、15、19、20、23、29日

5月8、10、11、13、21、22、25、27、29、31日

台北（桃園）飛東京（成田）

IT200/201：5/31、6/25、7/21、10/13

IT202/203：5/8、6/26、7/13、7/17、7/20、7/31、10/2、10/14

IT700/701：5/10、5/26、5/28、7/5、7/26

台北（桃園）飛仙台（IT254/255）

4月26日至5月7日的航班取消

台北（桃園）飛新潟（IT228/229）

4月24日至5月4日的航班取消

台北（桃園）飛花卷（IT258/259）

4月25日至5月6日的航班取消

消息一出，網路上掀起一片哀號，民眾紛紛在網路上抱怨，表示住宿費已經先付款，結果航班被取消，還有人指出「飛那麼多次虎航，第一次遇到」，更有乘客發現單程航班遭取消，客服電話卻完全打不進去，也有網友大酸「剛促銷完就亂砍一通，神操作」。

航空公司補償措施

航班若由航空公司主動取消，通常會提供「全額退款（原路退回）」或「免費改期」等補償措施。要注意有些通知信件可能被歸類為垃圾郵件，甚至未收到任何通知，旅客應主動登入航空公司官網查詢訂單，確認航班是否正常，以免錯過申請退款或改期的黃金期限。

此外，不少旅客會透過第三方平台訂購機票，卻在航班異動或取消時，僅提供「代金券（Credit Account）」補償而非現金退款的情況，引發消費糾紛。所謂代金券多半設有使用期限，且無法兌換現金，若旅客短期內沒有搭機計畫，應明確表達拒絕代金券，堅持要求退款至原信用卡或原付款方式，以免權益受損。

不過，透過第三方平台訂票，後續處理權限多掌握在平台手中，粉專也提醒旅客，只要航空公司官方公告會提供「現金退款」，平台通常無權強制旅客改領代金券。建議先在航空公司官網，查詢被取消航班的處理政策，截圖保存後再向平台客服提出申訴，作為爭取現金退款的重要依據。