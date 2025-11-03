虎航、長榮、立榮、華航與華信航空紛紛宣布藍牙耳機禁止託運 需手提或隨身登機

許多人可能會在出國遊玩時因為價差、特價、在地限定商品等原因購入藍牙耳機，不過受到近期陸續發生行動電源、手機等小型電子設備在大眾運輸工具使用或充電發生燃燒現象，包括台灣虎航、長榮、立榮、華航與華信航空等紛紛宣布禁止藍牙耳機與充電盒託運，需手提或是隨身方式攜帶上機，不過藍牙耳機仍可在搭乘時使用。

航空公司紛紛禁止藍牙耳機與充電盒託運的主要原因是由於真無線耳機與充電盒的工作模式，立榮航空的說明是當真無線耳機收入充電盒後，耳機與充電盒會處於待機狀態，不合隨身個人電子產品託運時須符合「完全關機」要求，加上充電盒歸類於「備用電池-行動電源裝置」，虎航也是以相近緣由要求藍牙耳機、充電盒與內建電池的手持風扇需隨身，華航則認定藍牙耳機屬具內建電池的個人電子用品固不可拖運。不過究其原因恐怕仍是與避免在拖運情況因為小型鋰電池發生意外有關，至少隨身攜帶仍容易在第一時間察覺。

考慮到多數情況，一般民眾搭機攜帶耳機的目的多半是在機上阻隔噪音，故此規範對一般乘客的影響比較小，不過對於代購或是在因為價差或特殊產品等在海外購買耳機，要搭乘上述航班時就要記得將耳機隨身攜帶，避免在行李檢查時被叫回櫃檯處理。

