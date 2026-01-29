虎航「開第一槍」姓名牌不再露出空服員全名 工會喊話國籍航空跟進

台灣虎航2月起員工工作證將可選擇不露出全名，加強保護員工隱私。資料照，虎航提供



為保障員工隱私與人身安全，台灣虎航昨宣布2月起員工工作證將移除中文姓氏，並改以英文別名呈現；桃園市空服員工會今天（1/29）呼籲國籍航空跟進辦理，別讓空服員在機上被迫公開全名、暴露個資。

虎航昨宣布，自2月1日起，第一線人員可依個人意願申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓名，改放英文別名，除了可識別，同時也兼顧員工隱私。

空服員工會今天發布聲明，點名中華航空、長榮航空、星宇航空等國籍航空應立即跟進，不要再讓空服員在機上被破功開全名、暴露個資。

空服員工會表示，長期以來多數國籍航空規定空服員名牌須揭露全名，導致部分乘客可透過姓名搜尋員工個資、社群帳號，甚至導致騷擾情況，不僅模糊工作與私生活的界線，也對第一線員工造成實質心理壓力與安全風險。

依據《職業安全衛生法》規定，雇主有義務預防勞工因執行職務遭受身體或精神不法侵害，過度揭露個資正是現代職場中被忽略卻真實存在的風險，近年日本不少職場已推動「商用名字」，協助員工將工作與私生活區隔，因此去年六月工會就建議國籍航空停止揭露全名，增加保護員工隱私。

空服員工會認為，台灣虎航的作法具有高度示範意義，不只讓第一線人員更有彈性，也展現尊重員工隱私與尊嚴的態度，更呼籲旅客尊重員工隱私，未經同意不可拍攝與散布影像。此外，使用英文名字、商用名字、只呈現名字等方式，能維持專業識別，也可避免過度暴露個資。

