虎航「開第一槍」空服員新名牌免露全名 工會點名國籍航空跟進護個資

台灣虎航宣布第一線人員2月起可依照意願申請新版名牌，移除中文姓氏、並改以英文別名呈現。（取自台灣虎航粉絲專頁）





繼開放空服員戴眼鏡、提供褲裝制服後，台灣虎航昨（28日）再宣布新政策，自2月1日起，第一線人員可依個人意願申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏、並改以英文別名呈現。桃園市空服員工會今天（29日）呼籲華航、長榮、星宇等國籍航空跟進辦理，別讓空服員在機上被迫公開全名、暴露個資。

虎航昨宣布，自2月1日起，第一線人員可依個人意願申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏，改放英文別名，除了可供外籍旅客辨識，也兼顧員工隱私。虎航也提醒旅客在拍攝航程紀錄時，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。

桃園市空服員工會今也發布聲明，點名中華航空、長榮航空、星宇航空等國籍航空應立即跟進。空服員工會表示，長期以來多數國籍航空規定空服員名牌須揭露全名，導致部分乘客可透過姓名搜尋員工個資及社群帳號，甚至導致騷擾情況，不僅模糊工作與私生活的界線，也對第一線員工造成實質心理壓力與安全風險。

工會指出，依據《職業安全衛生法》規定，雇主有義務預防勞工因執行職務遭受身體或精神不法侵害，近年日本不少職場已推動「商用名字」，協助員工將工作與私生活區隔，工會去年6月就建議國籍航空停止揭露全名，此次台灣虎航的做法受到工會肯定，認為具有高度示範意義，不只讓第一線人員更有彈性，也展現尊重員工隱私與尊嚴的態度。（責任編輯：王晨芝）

