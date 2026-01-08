虎航「領航四部曲」揭新策略 日本航線有望增班

台灣虎航董事長黃世惠（左2）率領經營團隊，說明公司營運展望。（陳祐誠攝）

台灣虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會，董事長黃世惠說明虎航未來展望，公司引進新機隊並汰舊換新，隨著運能提升，部分熱門航點如東京、大阪、福岡都可望增班，而沖繩、石垣島等航程短、效益高的航線，也有機會讓航班更密集。

台灣虎航董事會去年12月已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，新機隊每架次的座位配置可較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本更較A320neo可再減少11.2％，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率。預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年，且在第三代A321neo 15架機隊陸續加入後，總機隊將達30架。

黃世惠受訪時表示，隨著機隊汰舊換新，今年將在北部、高雄持續增加新航線，若時間帶能取得，同時符合機隊運用，也會針對現行市場需求較大的熱門航點，如東京、大阪、福岡等持續增班，另外像是石垣島、沖繩等航程短且獲利較好的航線，也會有機會加密航班。

至於東南亞航線，受到當地廉航競爭激烈、航程較遠的影響，台灣虎航開航未必會賺錢，因此不會硬開，而是持續鎖定有需求的市場。而獲利不如預期的航線，台灣虎航去年10月已停掉日本茨城，未來澳門航線也可能調整。

