虎航2028拚30架！董座黃世惠首現身 揭「日本增班」：這兩區是潛力點

生活中心／記者李育道報導

台灣虎航董事長黃世惠於去年上任後，今（8）日首度在媒體前正式露面。（圖／記者李育道攝影）

台灣虎航董事長黃世惠於去年上任後，今（8）日首度在媒體前正式露面。她在會中明確指出，隨著機隊汰舊換新步入新階段，台灣虎航今年將在北部及高雄兩大基地持續評估新增航線，並在符合機隊運用的前提下，針對大阪、福岡等日本主要城市規劃增班，以因應市場高漲的旅遊需求。

日本航線穩坐主力 鎖定石垣島與沖繩加密班次

黃世惠分析指出，目前市場需求仍以日本航線最為穩定，尤其東京、大阪及福岡長期維持極高的載客率。若未來航權時段與資源允許，這類高需求航點將列為優先加密對象。此外，航程短且獲利表現優異的石垣島與沖繩航線，也被視為極具加密潛力的標的，這類航線對於吸引短天數旅遊的旅客具有高度競爭優勢。

台灣虎航董事長黃世惠（左二）透露台灣虎航預計在2028年將機隊規模擴增至30架。隨著機隊穩定成長，虎航將同步啟動轉機市場布局，策略性鎖定日本與東南亞兩大區域。（圖／記者李育道攝影）

2028年機隊規模達30架 強化台北轉機樞紐地位

針對長遠規模規劃，黃世惠透露台灣虎航預計在2028年將機隊規模擴增至30架。隨著機隊穩定成長，虎航將同步啟動轉機市場布局，策略性鎖定日本與東南亞兩大區域。她舉例說明，由於部分日本國內城市無法直飛石垣島，未來可引導旅客透過仙台飛抵台北，再由台北轉機前往石垣島，積極將台北打造為日本旅客的轉機樞紐。

航網布局以獲利為優先 審慎評估東南亞競爭態勢

在強化競爭力方面，黃世惠提出將台北定位為「轉機樞紐」的構想。由於東南亞多數城市目前缺乏直飛東北亞二線城市的航班，未來東南亞旅客可經由台北轉往日本各地，這不僅能提升虎航在區域市場的品牌競爭力，也能有效利用航網效益。不過她也強調，虎航的航網布局並非為了「補齊」而開航，而是以市場獲利能力為首要考量。由於東南亞廉航市場競爭極其激烈，若航線不具備足夠競爭力，虎航不會貿然投入。

台灣虎航董事長黃世惠（左二）表示過去日籍客佔比多維持在10% 以下，如今整體平均已突破20%，部分特色航線如大分、鳥取、新潟更超過25%，特定節日航班甚至能突破50%。（圖／記者李育道攝影）

日本客搭虎航來台翻倍 澳門與茨城航線動態調整

談到日本旅客來台的市場表現，黃世惠表示去年日籍客搭乘虎航的比例有明顯增長。過去日籍客佔比多維持在10% 以下，如今整體平均已突破20%，部分特色航線如大分、鳥取、新潟更超過25%，特定節日航班甚至能突破50%，顯見日本市場對虎航品牌的認同度提升。而在航線優化部分，黃世惠坦言去年第4季因市場因素暫停日本茨城航線實屬遺憾，未來虎航不會積極要汰除航線，但仍會視市場脈動進行滾動式彈性調整，像是澳門航線可能有所調整。

