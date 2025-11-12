虎豹潭溪水暴漲悲劇！4大2小慘遭沖走溺斃 女領隊要賠償家屬208萬元

記者林盈君／台北報導

2021年10月間，新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，發生6人遭沖走溺斃事件，其中，蘇姓女領隊事後被依過失致死罪嫌起訴，案經基隆地院審理，法官審酌蘇女在審理時認罪，且已與6名被害人家屬達成和解，因此依過失致死罪，判蘇女2年有期徒刑，緩刑5年。而家屬又提出民事賠償，一審判決蘇女應賠償208萬餘元，案件上訴高院二審，12日高院駁回上訴。

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，發生6人遭沖走溺斃事件。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，2021年10月16日，28名參加「天大地方自然文化有限公司」舉辦的戶外體驗的學員，到雙溪區虎豹潭體驗大自然，當天下午4時許，返程時卻遇北勢溪水暴漲，沖散多名正在橫渡梳子壩的學員，導致6人（4大2小）被沖走溺斃。基隆地檢署偵結，認定領隊蘇女未善盡責任，依法將她起訴。

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，發生6人遭沖走溺斃事件。（圖／翻攝畫面）

案經基隆地院審理，法官審酌蘇女在審理時認罪，且已賠償6名被害人共新台幣600萬元及與家屬達成和解，因此依過失致死罪，判處2年有期徒刑，緩刑5年。另外，家屬提領對蘇女出民刑事訴訟，求償1853萬餘元，並提告新北市政府國賠882萬餘元，國賠部分，二審高院改判賠617萬餘元，新北市府已全數賠償家屬。

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，發生6人遭沖走溺斃事件。（圖／翻攝畫面）

針對蘇女的民事求償，基隆地院一審，判決蘇女須判賠208萬餘元。案件上訴二審，高院考量蘇女與其公司，已分別賠償家屬60萬元，加上新北市府的賠償，認為原審計算的賠償金額合理，因此今（12日）駁回上訴，判蘇女須賠償208萬餘元。

