虎躍部隊已婚連長偷吃女中尉 軍職妻見超音波照片心碎崩潰

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

「虎躍部隊」一名已婚連長阿德（化名），背著同為軍職的老婆小真（化名）與同單位的一名中尉女軍官夢夢（化名）不倫戀，2人不但租屋同居，夢夢肚子裡還懷了阿德的種，小真於是將2人告上法院並求償百萬。全案經桃園地院審理後，阿德與夢夢因侵害小真配偶權，要連帶賠償40萬元。可上訴。

小真在判決中主張，她和阿德婚後生下3個孩子，原本生活幸福美滿；但今年1月25日，她在幫阿德備份手機資料時，意外發現阿德和同單位的女中尉夢夢互稱「寶貝」、「親愛的」，2人還分享彼此生活點滴。

小真指出，阿德和夢夢使用的情侶APP寫著「我們的開始2024.09.03」，證明2人當時就開始交往，雙方並在對話中討論找租屋處？如何離婚等細節，夢夢還會傳送「好想抱抱你，寶貝剛跟你做完後，變得好想睡。」

小真還發現，今年2月2日當天，阿德和夢夢還在車上閒聊「好想要咬你喔」、「不吃吃了，真的很舒服嗎？」、「你好變態喔、然後就勃了」，更提到2人一起過夜、月經沒來擔心懷孕等。阿德則告訴夢夢，「早知道就訂婚」、「一起申請留職停薪度蜜月」，都顯示2人關係已經超越一般男女交往分祭。

最讓小真無法接受的是，丈夫之前還以工作為由，在所屬部隊附近租屋，結果卻是和夢夢同居；今年2月14日，小真還發現夢夢的懷孕超音波照片，由於2人不倫戀曝光後，仍繼續高調交往，小真崩潰之餘，決定向2人提告並求償100萬元。

全案審理時，阿德辯稱小真擅自下載他的手機資料，已侵害隱私權，而且雙方感情不睦已久，小真發現他婚外情時，也沒有特別反應，可見痛苦程度不大；何況他因婚外情已經丟了軍職，目前還要扶養雙親和小孩，且婚後他把薪水都交給小真，自己沒有存款，小真的求償實在太高。

夢夢則解釋，阿德本來就想和小真離婚，她和阿德就算有肢體接觸，也沒侵害配偶權，而且她已退伍無收入，和阿德交往時間很短暫，侵害情節不嚴重。

法官認為，夢夢明知阿德已婚身分仍與他交往，2人還在去年11月13日深夜於阿德寢室內關門獨處，後被軍方懲處，2人對話也談及親吻、性器官、同宿、月事等議題，可見已發生性行為，更有同居事實，已侵害配偶權。審酌小真仍為現役軍人，阿德、夢夢原本皆為中尉軍官，判兩人要賠小真40萬元。可上訴。

