虎鐵器械皮拉提斯年終盛會 豪擲千萬回饋教練團隊

尾牙旺季，各大公司無不祭出大獎犒賞員工一年辛勞。在皮拉提斯產業熱度全面引爆的此刻，多數品牌忙著拚擴點、拚設備、拚規模，器械皮拉提斯品牌「虎鐵」卻選擇把所有掌聲，留給每天站在教室裡的那群人。日前虎鐵舉辦年度尾牙，整體投入高達新台幣800萬元，現場獎項規模與誠意，直接把「寵員工」三個字寫到天花板。如果說尾牙是一家公司價值觀的照妖鏡，那虎鐵今年的年終回饋，幾乎可以直接寫進「幸福企業範本」。

虎鐵斥資 800 萬元舉辦年度尾牙盛會。圖：虎鐵健身X器械皮拉提斯提供

這次尾牙現場高潮一波接一波。單項最高40萬元現金紅包登場，現場氣氛瞬間升溫；接續送出的，還包括土耳其雙人八天七夜商務艙旅程、Hermès 與 CHANEL 精品包款、最新款 iPhone 17 Pro，以及貼近生活的三個月房租補助。這不是隨機抽獎，是把夢想、生活與現實一次包辦。從環遊世界到日常開銷，虎鐵直接替員工把人生清單打包好，送上舞台。

虎鐵黑金夜獎項豐富，總獎金超過500萬元。圖：虎鐵健身X器械皮拉提斯提供

虎鐵長期相信，教練的狀態，決定學員的體驗。也因此，品牌在獎勵設計上，從來不只看數字，而是直接把「你過得好不好」納入考量。現場不少教練分享，看著公司把營運成果化成一疊疊現金與實用獎項，會真切感受到自己的付出被放在心上。有人笑說：「這不是尾牙，是公司幫你升級人生。」也有人直呼：「在虎鐵工作，真的很難不感到幸福。」

在師資競爭激烈的皮拉提斯市場，虎鐵目前已集結約70位具國際證照的全場館指導員。品牌對專業的投入，同樣毫不手軟。除了固定年終回饋與旅遊補助制度外，今年尾牙更設計專業表現連動的抽獎機制。證照愈多、考核表現愈亮眼，站上舞台的次數就愈多。努力進修、精進教學，真的會換成更高的中獎機率，這件事在虎鐵不是口號，而是規則。

在不少運動產業仍把年終視為「加分選項」的情況下，虎鐵選擇年年回饋，年年加碼。品牌把賺到的錢，第一時間拿來照顧團隊，讓教練安心工作，也放心生活。

多位教練在社群分享尾牙畫面，引來網友狂刷「想應徵」、「這公司還缺人嗎」。這場尾牙，不只是內部慶功，更意外成為幸福企業的最佳示範現場。

這一晚，虎鐵用實際行動說得很清楚：教練不是配角，而是品牌最重要的存在。

展望未來，虎鐵將持續投入教學研發、制度升級與人才培育，打造一個能讓專業被放大、讓努力被看見的職人舞台。在這裡，教練與品牌一起成長，成果也會一起分享。當一家公司願意把資源用在「人」身上，天花板自然會被撐高。虎鐵，正在把幸福企業寫成進行式。

