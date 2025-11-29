虎霸王花生季 拔花生體驗 驚呼連連

虎尾鎮農會舉辦花生季拔花生食農教育，立委丁學忠、副縣長謝淑亞、鎮長林嘉弘、縣農會總幹事陳志揚、美國外賓、影歌星梁佑南等一起合照說讚。（記者劉春生攝）

▲虎尾鎮農會舉辦花生季拔花生食農教育，立委丁學忠、副縣長謝淑亞、鎮長林嘉弘、縣農會總幹事陳志揚、美國外賓、影歌星梁佑南等一起合照說讚。（記者劉春生攝）

雲林縣為全台最重要的落花生產地，虎尾鎮更是產銷履歷花生重要產區，為讓更多民眾實際走進田間、體驗在地作物的魅力，虎尾鎮農會於十一月二十九日在一五八縣道虎尾芒果大道對面農地，擴大舉辦「虎霸王花生季─虎尾鎮農會履歷花生行銷推廣活動」，上千名親子家庭及在地鄉親熱情參加，體驗親手拔花生的田間之樂。

廣告 廣告

活動當日亦邀請知名藝人梁佑南、胡鴻達、賈斯汀親臨現場參與體驗，下田與民眾同互樂，吸引大批參加者爭相合影留念，炒熱現場氣氛。主辦單位並安排多項結合花生文化的親子闖關體驗，包含花生知識趣味問答、手作創意小遊戲、食農教育互動體驗等，讓大小朋友在歡笑中認識花生的生長過程與農業的重要性。大家最期待的「現場拔花生體驗」更是全場焦點，成排花生連根拔起的畫面讓孩子們驚呼連連，大伙兒直說：「難得有機會讓孩子看到真正的土豆，還能手拔花生！」，成為在地最具代表性的年度農村盛景。

現場特別規劃「花生風味餐品嚐區」，以在地花生入菜設計多道特色料理，從視覺到味覺完整體驗花生的多元魅力，使用花生製作的 傳統花生碗粿，綿滑細緻、香氣濃郁，搭配古早味花生滷肉，鹹香入味、層次豐富深受來賓讚賞，更有養生「虎霸王花生 × 白木耳甜湯」，口感滑順、自然清甜，形容為「既有傳統風味，又兼具現代養生概念」的創新甜品。多道料理皆展現虎尾花生的高品質原料與加工實力，也讓參與者在體驗活動之外，能實際品味在地農業所帶來的美味成果。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，雲林縣是國內落花生主要產地，種植面積超過一萬四千公頃，產量占全國總種植面積約八成，是雲林縣極為重要的亮點產業，農會以農業教育為使命，配合縣府輔導，秉持「從教室到農田」信念，積極推動食農教育，並輔導農民種植安全履歷的「黃金落花生」，契作面積已從三十公頃提升至兩百公頃，運用集團產區集中管理、安全用藥、合理化肥料等作業模式，從生產端把關食物安全，同時也透過保價收購保障農民收益。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉指出，虎尾鎮農會以高於產地價格，保價收購契作花生，研發各項花生加工產品，自創「虎霸王」品牌，大受好評，更獲選金馬六一最佳伴手禮、雲林國際偶戲節最佳伴手禮，打響知名度，未來農會將持續推廣並推出花生系列產品及研發新產品，歡迎大家到虎尾品嚐最健康的長生果─花生、暢遊虎尾。

今年的虎霸王花生季充分展現農村活力，活動內容豐富、寓教於樂，孩子們玩得開心、學得踏實，家長也收穫滿滿。虎尾鎮農會總幹事蔡武吉強調，未來將持續推動更多農業體驗活動，讓「虎霸王」品牌與雲林花生的美好，被更多人看見與喜愛。

虎尾鎮農會歡迎更多鄉親與全臺民眾共同支持在地農業，享受最貼近土地的虎霸王花生季！虎尾鎮農會更自產自銷多項優質產品，歡迎洽詢虎尾鎮農會供銷部。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉上任以來積極推廣花生加工品產品優級，建立花生策略聯盟盛名虎霸王花生聞名為消費者所喜愛，二十九日上午每年均於虎尾鎮一五八道路空軍芒果大道對面舉辦一一四年度花生季拔花生食農教育來自各地民眾農地拔土豆,副縣長謝淑亞、農會總幹事蔡武吉等一起參與，中午分享土豆油飯、碗粿，肉羹等美食及歌舞欣賞場面熱鬧滾滾。

與會有立委張嘉郡、丁學忠、縣議員黃美瑤、縣府農會處副處長蔡耿宇、縣農會總幹事陳志揚、張縣長及黃議長服務團隊助理。