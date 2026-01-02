虎頭埤假日提供免費導覽新化神社遺構 帶領遊客探訪秘境深化旅遊體驗

▲虎頭埤志工於迎新廣場前提供導覽解說服務

【記者 劉秋菊／台南 報導】虎頭埤風景區為台灣第一座灌溉水庫，有台灣第一水庫之稱，擁有豐富的人文歷史故事及迷人的山光水色風光。為提供遊客能深入了解虎頭埤的歷史及生態，園區從107年正式於前門迎賓廣場旁，提供假日志工導覽解說服務，透過「新化神社遺構導覽活動」，由專業志工帶領民眾深入認識新化地區珍貴的日治時期歷史遺跡，透過實地走讀，讓參與者更貼近新化及虎頭埤開發的文化脈絡與時代記憶。

臺南市長黃偉哲表示，新化神社遺構不僅是歷史的見證，也是台南多元文化重要的一環。市府長期重視文化資產保存與活化，透過志工導覽與教育推廣，讓市民與遊客在旅遊中學習歷史、認識地方故事，進一步提升對文化資產的珍惜與認同。

觀光旅遊局林國華局長指出，虎頭埤風景區結合自然景觀與人文歷史，是台南重要的觀光據點之一。在虎頭埤風景區導覽志工隊長「教官」陳楠修的帶領下，志工隊每個成員用心投入與專業解說，讓新化神社遺構不再只是靜態的歷史場域，而是能「說故事」的文化景點，有助於打造深度旅遊路線，吸引更多遊客走進新化、認識新化及虎頭埤風景區。

▲虎頭埤志工進行新化神社遺構御神橋解說

虎頭埤風景區的志工導覽服務，在每週六日及國定假日皆有定點提供解說服務，有上午及下午場次或團體事先來電預約的特約場次，地點在虎頭埤迎賓廣場，每場約30分鐘，帶領大家前往新化神社舊參拜道，包括鳥居、御神橋、拜殿、本殿、社務社及地下神明避難所等遺構參訪。新化神社遺構，透過導覽活動，志工們希望以淺顯易懂的方式，介紹新化神社的歷史背景、建築特色及其在地方發展中的角色，讓不同年齡層的民眾都能有所收穫。未來也將持續配合市府政策，規劃更多虎頭埤風景區內的主題導覽，深化文化及生態教育功能。市府觀光旅遊局歡迎民眾多加利用虎頭埤風景區的導覽資源，透過志工的用心解說，感受台南深厚的人文底蘊，體驗兼具自然與歷史的優質旅遊行程。

觀旅局表示，建議遊客搭乘台灣好行「168虎埤老街線」，每日14班，串聯新市火車站、新化老街及南168線各景點，包括新化果菜市場、虎頭埤風景區、新化林場、大坑休閒農場等知名景點。推薦除了虎頭埤風景區之外，還可以到新化老街感受日式巴洛克風格的建築風貌，再到南168線沿線景點像是林家花園、瓜瓜園地瓜生態故事館、二寮觀日亭等特色景點。也別忘記品嘗最在地的特色產品，像是虎頭埤必吃的三溫暖茶葉蛋、新化地瓜、米其林美食「王家燻羊肉」、「蓮霧腳羊肉湯」及新化區長帶路推薦的「泰香餅舖」、「姑姑茶葉蛋」、「吉野村現烤蛋糕」等多元美食。更多旅遊資訊歡迎至台南旅遊網(https://www.twtainan.net/zh-tw/)查詢。(相片由觀光旅遊局提供)