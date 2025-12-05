虎頭埤完成全台首例景區旅客碳足跡計算 太陽能船上路、碳排僅0.3公斤

中部中心/王俞斐、邱俊超、林韋志 苗栗報導有民眾行經苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，發現有一隻山羌，被寶特瓶套住口鼻，苗栗縣府獲報前往救援，不過山羌已經倒臥在水溝死亡多時，縣府研判可能是善心人士想餵食野生動物，卻導致山羌誤食釀成悲劇。苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒臥水溝死亡(圖/民眾提供)成年母山羌，困在排水溝裡，口鼻被寶特瓶套住，幾乎看不到牠的臉，看起來相當無助，目擊民眾雖然想上前幫忙，不過山羌實在跑的太快，根本無法救援，苗栗縣府接獲通報前往現場，不過山羌已經倒臥水溝，疑似緊迫慘死。苗栗縣府研判可能是善心人士將寶特瓶切開當做容器方便餵食野生動物 山羌誤食卡住身亡(圖/民眾提供)山羌被發現的地點，在苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，重回現場，草叢和水溝裡，隨處可見被丟棄的寶特瓶和塑膠袋。苗栗縣府研判，可能是善心人士，像這樣將寶特瓶切開當做容器，在裡頭裝水或是食物，方便餵食野生動物，卻導致山羌誤食，口鼻被套住無法掙脫，不幸身亡。苗栗縣府呼籲民眾前往山區不要隨意丟棄垃圾 也別擅自餵食野生動物(圖/民視新聞)苗栗縣府呼籲，民眾前往山區，不要隨意丟棄垃圾，也別擅自餵食野生動物，免得像這回，原本出自一片好意，最後卻奪走一條無辜性命，適得其反。原文出處：苗栗縣道126線山羌悲歌！ 「嘴套寶特瓶」活活卡死 更多民視新聞報導台中移工殺貓剝皮還獵殺石虎 主嫌持槍瞄警、逃竄山區行徑惡劣林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生 最新／香港宏福苑大火死亡增至156人 仍有29具待辨認、30人失聯

民視影音 ・ 1 天前 ・ 1