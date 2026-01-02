虎頭埤志工 假日導覽走讀新化

虎頭埤導覽志工假日提供免費導覽新化神社遺構。

（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

虎頭埤風景區為台灣第一座灌溉水庫，擁有豐富的人文歷史故事及迷人的山光水色。為提供遊客能深入了解虎頭埤的歷史及生態，園區提供假日志工導覽解說服務，透過「新化神社遺構導覽活動」，由專業志工帶領民眾深入認識新化地區珍貴的日治時期歷史遺跡，透過實地走讀，讓參與者更貼近新化及虎頭埤開發的文化脈絡與時代記憶。

市府表示，新化神社遺構不僅是歷史的見證，也是台南多元文化重要的一環。市府長期重視文化資產保存與活化，透過志工導覽與教育推廣，讓市民與遊客在旅遊中學習歷史、認識地方故事，進一步提升對文化資產的珍惜與認同。

市府觀光旅遊局長林國華指出，虎頭埤風景區結合自然景觀與人文歷史，是台南重要的觀光據點之一。在虎頭埤風景區導覽志工隊長「教官」陳楠修的帶領下，志工隊每個成員用心投入與專業解說，讓新化神社遺構不再只是靜態的歷史場域，而是能「說故事」的文化景點，有助於打造深度旅遊路線，吸引更多遊客走進新化、認識新化及虎頭埤風景區。

虎頭埤風景區的志工導覽服務，在每週六、日及國定假日皆有定點提供解說服務，有上午及下午場次或團體事先來電預約的特約場次，地點在虎頭埤迎賓廣場，每場約三十分鐘，帶領大家前往新化神社舊參拜道，包括鳥居、御神橋、拜殿、本殿、社務社及地下神明避難所等遺構參訪。

新化神社遺構透過導覽活動，志工們希望以淺顯易懂的方式，介紹新化神社的歷史背景、建築特色及其在地方發展中的角色，讓不同年齡層的民眾都能有所收穫。未來也將持續配合市府政策，規劃更多虎頭埤風景區內的主題導覽，深化文化及生態教育功能。市府觀光旅遊局歡迎民眾多加利用虎頭埤風景區的導覽資源，透過志工的用心解說，感受台南深厚的人文底蘊，體驗兼具自然與歷史的優質旅遊行程。