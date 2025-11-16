虎頭埤戲水節 親子毛孩家庭同樂

親子們沈浸在虎頭埤歡樂的戲水節闖關中。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新化報導

二０二五虎頭埤水與綠萌寶戲水節十六日在虎頭埤風景區水水登場，親子們和毛小孩都玩得樂不思蜀，現場還結合水槍闖關遊戲、生態教育體驗，還有友善寵物設施，讓毛小孩玩得不亦樂乎，更讓民眾共度歡樂假日時光，活動就在笑聲和戲水聲中圓滿落幕。

昨日虎頭埤風景區很歡樂，吸引數百名親子與毛孩家庭在溫和的秋陽中，度過充滿歡樂與環保意識的假日時光。活動中，親子參與水槍闖關，全場以「親子互動」與「毛孩友善」做為主題，讓遊戲融入設計中，親子們都以輕鬆、有趣方式親近自然、認識環保，也透過活動讓更多人看見虎頭埤風景區的自然魅力與多元遊憩價值。

現場人潮絡繹不絕，許多大小朋友成功挑戰「推推球到」、「水水保齡球」、「森林守護行動」及「汲水大挑戰」等四大關卡，展現良好的技巧、反應與團隊默契，許多親子組隊挑戰成功後，開心合影，不少毛小孩也在友善遊樂設施區盡情奔跑，成為活動中最萌的焦點，畫面溫馨又療癒。

觀旅局表示，此次戲水節融合「休閒娛樂 × 生態永續」理念，兼顧趣味與教育意義，除了闖關贈禮、許多親子攜帶毛孩一起搭乘電動遊園車及太陽能遊湖船，小朋友和毛孩臉上都洋溢著幸福笑容，開心溢於言表。

另餐車美食也吸引許多人潮，透過寓教於樂的互動方式，提升民眾對自然保育與永續旅遊的關注。觀光旅遊局強調，未來虎頭埤風景區將持續以永續經營為目標，規劃更多友善萌寵及環境的精彩活動，邀請民眾走進美麗的埤塘水岸，留下更多難忘而美好的記憶。