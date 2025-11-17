虎頭埤智慧眼鏡導覽 口埤實小體驗

虎頭埤親子環教生態館智慧眼鏡導覽服務上線，口埤實小師生率先體驗。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

台南市政府觀光旅遊局十七日上午於虎頭埤風景區「親子環教生態館」（原蟋蟀館）舉辦「智慧眼鏡導覽服務場域驗證活動」。這項由南市府觀光旅遊局與工研院合作推廣的ＡＩ蟋蟀創新體驗服務，首先邀口埤實小師生率先體驗，結合ＡＩ影像辨識與語音互動功能，提供遊客「輕量、直覺、沉浸式」的智慧導覽模式，象徵虎頭埤蟋蟀館邁向「科技導覽×環境教育」的親子共學新篇章。

虎頭埤是台南歷史最悠久的水庫，擁有豐富的生態與人文價值，適合作為永續發展的綠色旅遊地。市府團隊持續推動「智慧旅遊」與「低碳永續」的雙軸策略，此次工研院協助技術導入，讓遊客可透過智慧眼鏡即時聆聽ＡＩ導覽、認識蟋蟀生命週期，不僅大幅提升遊憩體驗新境界，更有效落實環境教育在地化與生活化的目標。

市觀光旅遊局局長林國華指出，繼親子環教生態館開幕推出ＡＩ蟋蟀科普知識、ＡＩ蟋蟀照相大獲小朋友歡迎，此次推出「智慧眼鏡導覽服務」透過ＡＩ影像辨識與語音互動功能，讓遊客在不需手機操作的情況下，即可聆聽導覽介紹，即時認識新化在地標誌性的昆蟲-蟋蟀的生態與環境保育知識，讓更多人認識新化的在地生態與人文。

口埤實驗小學學童分組參與了觀旅局精心設計的「五感環教闖關體驗」，內容包括「智慧眼鏡體驗」、「蟲新認識你」、「聽～蟋蟀在唱歌」、「唧食行樂」及「ＡＩ智慧導覽機台體驗」等。透過視覺、聽覺、嗅覺與觸覺的互動，引導學童以趣味方式學習昆蟲特徵、生態行為與棲地保育知識，現場氣氛活潑熱烈，成功啟發了學童對觀察自然的興趣與環境保護意識。