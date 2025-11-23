虎頭埤水與綠路亞環保釣魚比賽葫蘆埤場次開賽 享受釣魚樂兼移除外來種魚類

南市觀旅局長林國華及市議員穎艾達利、陳秋宏表揚虎頭埤水與綠路亞環保釣魚比賽葫蘆埤場次獲獎選手，感謝釣手協助移除外來種魚類。（記者李嘉祥攝）

為推廣健康戶外休閒，並協助移除外來魚種、提升埤塘生態環境，臺南市政府觀光旅遊局繼上週於虎頭埤風景區舉辦「2025虎頭埤水與綠－路亞環保釣魚比賽」後，此週續於葫蘆埤舉辦第二場次，同樣吸引來自全國各地釣魚同好熱烈報名，在難得的場域中挑戰技術、享受釣遊樂趣；南市觀光旅遊局長林國華，市議員穎艾達利、陳秋宏聯合為活動揭幕，展現對在地生態環境保育與健康休閒活動推廣的關心與支持。

觀旅局邀請YT頻道「漁樂爽報」知名釣魚達人阿克分享釣魚祕訣，並與遊客熱情互動，對釣手而言，能向達人學習是相當難得的體驗，也更能藉此了解環保釣法的魅力，讓許多初次接觸路亞釣魚的民眾直呼受益匪淺；此外，觀旅局也持續與亞洲最強釣魚地圖「DudeFishinG—釣魚人的數位圖鑑」合作，鼓勵民眾善用數位工具記錄釣魚歷程，讓每次釣遊都能被完整紀錄，同時能讓釣客能分享釣點、回顧足跡，及讓喜愛釣魚活動的人參與線上賽，累積徽章與獎勳，透過科技與環保觀念結合，讓每次釣旅都能成為可回顧的珍貴資料。

觀旅局長林國華表示，今年於虎頭埤及葫蘆埤舉辦二場路亞環保釣魚比賽，其中葫蘆埤因平日並未開放釣魚，並為農田水利署嘉南管理處首次專案核准的清除外來入侵種魚類活動，一開放即刻秒殺額滿，參賽年齡橫跨9至65歲，顯示路亞釣魚運動已逐漸成為各年齡層都熱愛的健康戶外休閒活動。

林國華局長說，連同上週虎頭埤場次，今年總報名人次突破350人，其中近六成參賽者來自外縣市，再創活動紀錄；在葫蘆埤美麗環境中釣魚是一大享受，也感謝專業釣手協助移除2公斤的外來種魚，讓葫蘆埤的台灣原生魚種有更佳的生存空間，埤塘也能維護更好水質。

經過激烈角逐，葫蘆埤場次前三名成績揭曉，第一名由許世琳釣到最大尾漁獲0.4kg的琵琶魚奪得冠軍金牌，並帶走總價值15240元的釣具、釣魚背心及大背包，第二名銀牌為林文吉釣得0.27公斤的珍珠石斑，並獲得總價值8760元的獎品、第三名為陳威廷釣得0.23公斤的琵琶魚，獲得總價值6000元的獎品，另還有10位幸運釣友抽中價值4000元至6500元不等的大禮包，全體參賽者也都獲得參加獎。

林國華局長也感謝所有贊助品牌的支持，讓參賽者滿載而歸，不僅透過比賽提升釣魚知識與技巧，更認識友善釣法對水域生態的正面影響，對於推動環境永續具有重要意義，未來也會持續推動友善水域的永續理念，並持續精進賽事規劃，期待明年再度與全國釣友相聚，共同為水域生態保育盡一份心力。