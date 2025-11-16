虎頭埤萌寶戲水節 親子、毛孩闖關同樂

毛小孩挑戰穿越隧道等障礙。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕「2025虎頭埤水與綠萌寶戲水節」今(16)日在台南新化虎頭埤風景區登場，結合水槍闖關遊戲、生態教育體驗與友善寵物設施，吸引民眾帶著小朋友與毛小孩一同參加。

虎頭埤風景區營造寵物友善園區，近年來舉辦多場寵物相關活動，今天推出的「萌寶戲水節」，則以親子互動及毛孩友善為主題，親子部分設計「推推球到」、「水水保齡球」、「森林守護行動」及「汲水大挑戰」等4道關卡，參與的親子須以水槍完成任務，不少家長陪伴兒女一起闖關。

現場規劃的毛孩專屬遊樂設施區，也有不少飼主帶著毛小孩挑戰障礙關卡，或是在毛孩專區與其他家庭互動。還有許多親子攜帶毛孩一起搭乘電動遊園車或太陽能遊湖船，於埤塘水岸共度假日。

毛小孩在專屬的遊戲區互動。(記者劉婉君攝)

親子一起以水槍挑戰任務關卡。(記者劉婉君攝)

