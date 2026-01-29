虎頭埤蟋蟀館轉型親子環教館 假日提供志工深度解說與智慧互動新體驗

▲志工解說黃斑黑蟋蟀生態。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為持續深化虎頭埤風景區環境教育與永續旅遊內涵，園區內原蟋蟀館親子環教生態館於114年5月整修重新開館，提供明亮的展示空間，更進一步強化服務與體驗內容，透過志工導覽與智慧設備導入，讓遊客在參觀過程中不只是看靜態展板、黃斑黑蟋蟀生態觀察箱，更能透過互動與解說，深入認識蟋蟀生態知識，感受有溫度的旅遊體驗。

▲志工與民眾解說互動。

市長黃偉哲表示，虎頭埤不僅是市民休憩的重要場域，也是推動環境教育與永續旅遊的關鍵據點。為提升參觀品質，親子環教生態館於假日期間安排志工值班，提供室內導覽解說與即時諮詢服務。志工透過淺顯易懂的說明，協助遊客理解蟋蟀生態、展示內容與環境議題，讓學習不再侷限於靜態閱讀，而是透過互動交流深化認識，提升環境教育的親和力與可近性。

觀光旅遊局局長林國華指出，館內亦與工研院合作，導入智慧導覽機台與智慧相機，結合聲音與影像互動，讓遊客能聆聽AI生成的蟋蟀唱歌、了解其生活史與生態角色，並可與同行親友拍照留念，讓環境教育以更具吸引力的方式呈現，提升參與感與記憶點。

林國華局長進一步表示，除了目前安排有假日的志工導覽外，未來將規劃如入口迎賓廣場一樣的定時導覽行程，結合親子環教生態館及周邊生態步道，帶領遊客實地觀察虎頭埤周邊自然環境，從走讀中理解埤塘的生態環境，讓旅遊體驗從單純環湖健走，升級為兼具學習深度與永續價值的環教行程。

▲志工導覽親子生態步道。

透過志工人力投入與智慧科技應用，虎頭埤親子環教生態館持續豐富環境教育內涵，打造兼具互動性、教育性與旅遊價值的學習場域，最適合親子同遊享受虎頭埤的湖光山色美景外，讓遊客在親近自然的同時，也能與生態建立更深刻的連結。歡迎攜家帶眷闔家共遊虎頭埤，來一趟最具生態教育意義的郊外遊程。(照片記者劉秋菊翻攝)