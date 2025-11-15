虎頭埤釣魚比賽逾三百五十多名參與

虎頭埤釣魚比賽登場。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新化報導

台南市觀光旅遊局為協助移除水庫外來魚種，十五日在虎頭埤舉辦「2025虎頭埤水與綠－路亞竿環保釣魚比賽」，吸引逾三百五十名釣魚高手參加，其中一成是十五歲以下的青少年，另有數十名六十歲以上參賽，可見虎頭埤已成為全國釣客喜愛的熱門釣點之一。

虎頭埤路亞竿環保釣魚比賽已成為虎頭埤的指標性活動，十五日吸引各縣市釣魚好手前來較技，而透過每年持續推廣「路亞釣魚」活動，正好讓釣魚與自然生態保育相結合，且在比賽同時還保護環境與生態。觀光旅遊局局長林國華表示，為推廣路亞釣魚，觀光旅遊局再度邀請YT頻道「漁樂爽報」的釣魚達人網紅阿克現身說法，進行釣魚經驗分享。

阿克也完全不藏私，除現場指導參賽者釣魚技巧，也與參與活動的遊客互動熱絡，釣客和遊客都收穫滿滿。經過一個上午的競賽，最後由台日混血的釣魚好手齊田良(蔡承甫)奪得冠軍金牌，最大尾漁獲為泰國鱧一點三十三公斤，抱走總價值一萬五千四百六十元的「溪谷獵人VHS-604xul釣具＋Henlys Fork防潑水釣魚背心＋WAVE OFF釣魚大背包」獎品。

第二名銀牌得主為李振濟，釣得一點二０五公斤的琵琶魚，獲得總價值上萬元的「溪谷獵人VMC-604ML釣具＋WAVE OFF釣魚大背包＋BAHAMAII防曬釣魚襯衫 」獎品。第三名銅牌得主為歐哲宏，釣得一點０四公斤的吳郭魚，獲得總價值六千五百元「酷影溪谷RSS-662L釣具＋SHIMANO釣魚腰包M＋ABUcardinalIII捲線器」獎品。其他還有十名參賽者抽獎獲得四千元至六千五百元的大禮包。接下來還有葫蘆埤的釣魚比賽，想了解更多活動訊息及比賽成績，可前往台南旅遊粉絲團或虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw查詢。