虎頭埤風景區導入生態設計與減量理念 推動永續旅遊

▲虎頭埤環境教育-三粒亭環湖步道

【記者 劉秋菊／台南 報導】因應全球永續發展與氣候變遷趨勢，臺南市政府觀光旅遊局近年積極推動永續旅遊政策，強化旅遊地在環境、社會與經濟面向的均衡發展。臺南市2025年榮獲「全球百大目的地故事獎」，充分展現地方治理與永續實踐的具體成效。

▲虎頭埤環境教育-碼頭賞日

市長黃偉哲表示，臺南積極推動永續旅遊，去年虎頭埤風景區完成全台第一件景區旅客碳足跡計算，並取得國際黃金標準（Gold Standard）核發的「碳註銷證明（Carbon Offset）」，成為臺南觀光邁入永續觀光的重要里程碑，並可與全球永續旅遊市場及企業ESG接軌。

觀光旅遊局林國華局長指出，在推動虎頭埤風景區內的整備與設施改善的過程中，特別導入「生態設計」與「減量理念」，並且進行工程生態檢核作業，工程規劃優先尊重原有的地形、水文與植被條件，透過植被復育與棲地營造，持續提升生物多樣性，採取近自然工法以降低對環境的干擾，兼顧遊憩安全與生態棲地保全。

▲虎頭埤環境教育-蟋蟀館

觀旅局表示，虎頭埤風景區持續強化導覽解說志工的培訓與運用，培養志工成為環境教育推廣的重要夥伴，並串聯在地產業組織與相關單位，透過公私協力的方式，共同支持風景區的永續經營。目前正積極以原蟋蟀館轉型的「親子環教生態館」作為環境教育的核心基地，串聯周邊親子生態步道，建構系統性的學習路線，未來將依中央規範辦理「環境教育設施場所」認證，強化其環境教育機能與定位。虎頭埤的轉型不僅是硬體的改善，更是經營思維與公共角色的深度調整，致力讓虎頭埤風景區成為來臺南認識自然、學習永續的必遊景區。(照片觀光旅遊局提供)