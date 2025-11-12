虎頭山公園驚見「男子吊掛電塔」 穿反光背心、年約30身分待釐清

晨運民眾在虎頭山一處電塔發現男子遺體。（翻攝畫面）

桃園市夜景勝地虎頭山環保公園今（12日）驚傳命案！上午約8點多，有晨起運動民眾報案，發現一名男子懸掛在山區道路旁的電塔下方，警消獲報趕抵現場，證實男子已明顯死亡，且身體僵硬，現場隨即拉起封鎖線進行調查。

據悉，男子被發現時，吊掛在電塔的最下方，身體相當接近地面。大有分隊救護人員抵達後，評估男子已無生命跡象、明顯屍僵，現場隨即交由警方處理。

初步觀察，死者身高約170公分，年約30歲左右，身上穿著一件反光背心工作服。由於警方在男子身上及周邊並未找到任何證件，目前身分仍有待進一步釐清。

廣告 廣告

現場已拉起封鎖線，除了調查男子身分外，也已報請桃園地檢署進行相驗，以釐清男子確切的死亡原因及詳細案發經過。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980





更多《鏡新聞》報導

台大醫院鷹架坍塌釀1死 凌晨2:57尋獲失聯移工遺體

台電外包人員疑遭電擊 昏迷掛8公尺高電塔「送醫不治」

情侶吵架！女怒爬24公尺高壓電塔 男友見狀「也爬上去」安撫