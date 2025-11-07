虎頭山大地藝術節登場 張善政：融合自然與創意打造城市藝文空間

「虎頭山大地藝術節」開幕歡迎會大合影。





桃園市長張善政7日下午前往桃園市虎頭山創新園區，出席「虎頭山大地藝術節」開幕歡迎會。張市長表示，此次是虎頭山創新園區首次舉辦大地藝術節，象徵園區從傳統產業基地邁向創新與文化融合的新里程碑。市府正推動虎頭山創新園區整體規劃，期望透過藝術、創意與自然環境的結合，展現創新與自然共生的城市新風貌。

張善政指出，虎頭山創新園區不同於傳統工業區，而是定位為「智慧園區」。未來園區將聚焦創新思維與文化創意產業，打造能激發創意與美感的生活場域。本次藝術節邀請來自保加利亞、法國、日本及臺灣等12位藝術家共同參與，其中6位更於園區現地創作，為園區入口注入嶄新的藝術氣息與文化景觀。

張市長致詞。

張善政也特別感謝佳世達科技與明基文教基金會的合作，借鏡新竹「麻布山林」的成功經驗，將自然生態與藝術美學融入虎頭山創新園區，讓市民在市區亦能親近自然、體驗藝術，打造結合產業、文化與綠意的城市公共空間。

佳世達科技董事長暨執行長陳其宏表示，集團以「麻布山林」為靈感，在虎頭山創新園區打造兼具創新與溫度的藝術場域。未來佳世達與明基基金會將持續推動藝術創作與文化推廣，為桃園注入更多自然與藝術共融的能量。

佳世達科技董事長暨執行長陳其宏致詞。

經濟發展局表示，虎頭山大地藝術節由明基文教基金會主辦，展期自10月24日至11月23日，以「自然共生．藝境探索」為主題，推廣ESG與SDGs理念。活動邀請多國藝術家以作品回應自然、融入友善農學，期盼透過藝術讓市民以全新視角親近自然，讓桃園成為兼具創意與生態的美學城市。包括市議員陳美梅、張碩芳、農業部農村水保署臺北分署長蔡金龍、市府文化局長邱正生、經濟發展局主任秘書簡偉崙、桃園區公所副區長邱創正、佳世達科技董事長暨執行長陳其宏、明基基金會執行長林旺賜及多位國內外參展藝術家均一同出席。

現地創作藝術作品：太陽門-花。

