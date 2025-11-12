虎頭山環保公園清晨發現男屍 無明顯外傷死因待查

虎頭山環保公園電塔頭清晨發現男屍，無明顯外傷死因待查。（桃園警分局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市虎頭山環保公園電塔下十二日上午八時四十分發現一名男屍，消防局大有分隊救護人員趕抵，發現男子已死亡多時無生命跡象、身體僵硬，由於他身上沒有任何證件，但旁邊停有機車，警方依車號查出男子身份，二十九歲獨自騎機車到事發現場，調閱周邊監視器畫面後，初步排除他殺可能，警方將報請桃園地檢署相驗，釐清男子確切死因。

據悉，男子吊掛在電塔最下方，身體相當接近地面，晨運民眾發現後立即向警、消報案，救護人員抵達後，評估男子身體僵硬、已明顯死亡，現場交由警方處理。

據了解，男子身高約一七０公分、穿著反光背心工作服，由於他身上未找到證件，但旁邊停著疑似男子的機車，警方循線追出男子身分，初步排除他殺可能，但確切死因仍待調查。

(自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。安心專線：一九二五(依舊愛我)