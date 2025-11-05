虎鯨母子困法國廢棄樂園「聽見無人機聲竟開始表演」！ 攝影師淚揭畫面：牠們像是想起「被人看見」的記憶

虎鯨母子「維琪」與「凱喬」，聽到無人機聲音後竟開始表演。（翻攝sephlawless IG）

一段令人心碎的畫面正在全球社群媒體瘋傳。美國攝影師約瑟夫勞倫斯（Seph Lawless）日前以無人機拍攝到法國一座已關閉的海洋公園裡，兩隻被遺留的虎鯨母子檔——母鯨「維琪」（Wikie）與公鯨「凱喬」（Keijo）。牠們原本靜止漂浮在骯髒的水面上，彷彿早已死去，然而，當牠們聽到無人機聲響、抬頭望向鏡頭後，竟開始在水中緩緩轉動、跳躍，像是重新喚起被人看見的記憶，畫面讓無數人鼻酸。

荒廢樂園成囚牢 母子虎鯨被困腐水中一年

這起事件發生在法國南部的「安提布海洋世界」（Marineland Antibes）。由於法國通過禁止虎鯨表演的新法，該園區在今年1月永久關閉，現場早已人去樓空，水池布滿青苔與淤泥。然而，園內仍被留置著2隻虎鯨與12隻瓶鼻海豚，困在腐壞的池中，無法離開。

「維琪」與「凱喬」被困在腐臭水裡將近一年。（翻攝sephlawless IG）

法國「安提布海洋世界」已經永久關閉，但仍有鯨豚被棄在此地。（翻攝sephlawless IG）

聽見無人機聲音後，媽媽「維琪」（右）開始有反應，抬頭發出叫聲。（翻攝sephlawless IG）

聽見無人機聲後 牠們開始「重演」被看見的記憶

勞倫斯日前駕駛無人機飛越園區，將拍到的畫面分享到IG上，並發文表示，一開始，他以為兩隻虎鯨已經死亡，母鯨靜靜漂浮在污濁的水面上，兒子則翻覆漂在一旁。但幾秒後，令人震驚的事發生了，母鯨開始動了起來，抬頭凝視著鏡頭，動作溫柔而好奇。勞倫斯形容：「那一刻，就像牠們認出了我，又像希望本身重新回來探望牠們。」

接下來發生的事，令人更加心碎，虎鯨母子竟開始表演，彷彿想起被人看見是什麼感覺。一開始緩慢，接著帶著喜悅。勞倫斯寫道：「牠們跳躍、旋轉，用牠們唯一學過的語言——表演。但這一次，沒有觀眾。只有我…以及牠們對自由的渴望。」

目前勞倫斯的影片已吸引超過5,500萬人分享與關注，他呼籲各界繼續施壓：「牠們的故事還沒結束，除非我們放棄。」法國政府也在輿論壓力下表態「正全力介入」。

「維琪」和「凱喬」開始表演，像是看到希望。（翻攝sephlawless IG）

「表演」是這對虎鯨母子唯一學過的語言。（翻攝sephlawless IG）

虎鯨母子表演背後，令人心碎。（翻攝sephlawless IG）

虎鯨母子表演背後，令人心碎。（翻攝sephlawless IG）

虎鯨母子表演背後，令人心碎。（翻攝sephlawless IG）

這座海洋公園已廢棄，鯨豚仍泡在腐水中。（翻攝sephlawless IG）

動保團體急籲救援 法國政府仍「找不到地方安置」

根據《太陽報》（The Sun）報導，動保團體Tidebreakers共同創辦人瑪凱塔舒斯特洛娃（Marketa Schusterova）表示，母鯨維琪目前23歲，兒子凱喬則是11歲，牠們從園區停業後，就一直陷於惡劣環境中。目前園區水質混濁、藻類滋生，部分水池甚至變成棕色污水，這對虎鯨而言每天都像在受苦。舒斯特洛娃警告：「如果不儘快遷移牠們，牠們恐怕會生病甚至死亡。」

儘管國際動保團體不斷呼籲救援，法國政府至今仍未找到適合的安置地點。西班牙的羅羅海洋公園（Loro Parque）以「容量不足」為由拒絕接收，日本與加拿大的海洋庇護區申請也被法方否決。由於維琪和凱喬都出生於人工飼養環境，無法適應野外生存，放生絕對不可行。

