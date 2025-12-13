虎鯨與海豚聯手捕獵鮭魚 研究揭罕見合作行為：可能是互利關係

研究人員首次記錄到虎鯨與太平洋斑紋海豚合作捕獵的畫面，顯示兩種海洋哺乳動物之間存在前所未見的跨物種合作行為。（示意圖／翻攝自pexels）

研究人員首次記錄到虎鯨與太平洋斑紋海豚（Pacific white-sided dolphin ）合作捕獵的畫面，顯示兩種海洋哺乳動物之間存在前所未見的跨物種合作行為，相關研究已發表於國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

根據《每日郵報》報導，研究團隊在加拿大不列顛哥倫比亞省沿海觀察到，虎鯨在成功捕殺切努克鮭魚（Chinook salmon，又稱帝王鮭king salmon）後，與太平洋斑紋海豚一同分享魚肉殘骸。這是科學界首次有系統性證據顯示，這兩種哺乳動物不僅共同覓食，還存在獵物共享的行為。

研究作者之一、助理教授Sarah Fortune博士表示，過去人們常看到太平洋斑紋海豚在該區海域捕獵，並與虎鯨保持僅數公尺的距離，但一般認為虎鯨多為獨立捕獵，即便牠們會與同群成員分享獵物。她指出，此次觀察中，虎鯨與海豚之間並未出現競爭、衝突或迴避行為，反而展現出高度協調，顯示雙方可能是在合作，而非爭奪食物。

研究團隊透過行為追蹤、水下攝影、聲學錄音以及無人機空拍影像，詳細記錄牠們的捕獵過程。結果顯示，在25次觀察事件中，虎鯨在遇到海豚後改變航向，並跟隨海豚進行覓食潛水。

海洋學研究人員推測，虎鯨可能會刻意降低自身發出的聲音，以便聆聽海豚的叫聲，藉此提高找到切努克鮭魚的機率。由於切努克鮭魚體型過大，海豚無法獨自捕捉並吞食，因此虎鯨的捕獵能力對海豚而言具有關鍵作用。

研究團隊共記錄到八次虎鯨捕食、進食及與同伴分享鮭魚的事件，其中有四次同時出現海豚。其中一次，研究人員觀察到海豚啃食被虎鯨咬碎後的成年切努克鮭魚殘骸，這些碎片大小正好適合虎鯨進食。

研究人員認為，這種互動可能是一種互利關係。虎鯨的存在可能為海豚提供保護，使其免於遭遇其他虎鯨群的威脅；而海豚則可能協助虎鯨更有效率地定位鮭魚，並從捕獵後的殘餘獵物中獲得食物。不過Fortune博士也強調，目前仍需要更多長期觀察與數據分析，才能進一步確認這種跨物種合作是否具有普遍性，以及其在海洋生態系中的實際影響。



