虐嬰致腦出血 2保母收押

台南麻豆區二名保母遭指控虐童，民進黨立委郭國文（中）、台南市議員陳秋宏（右二）二十八日陪同受害兒童家屬舉行記者會。（郭國文服務處提供／中央社）

記者蔣謙正、王勗∕台南報導

台南市麻豆警分局本月六日接獲通報，一名幼童疑似於托育期間遭受保母不當對待，導致腦出血嚴重傷勢。警方查出麻豆區二名保母，遭多名幼童家長指控涉嫌虐童，其中十一月大男嬰因顱內出血住院治療；市府調查涉案保母僅一人為合格登記保母、共違規收托六童，二人已由檢方聲請羈押獲准。

民進黨立委郭國文、台南市議員陳秋宏二十八日陪同受害兒童家屬召開記者會，台南市麻豆警分局與市府社會局人員也出席說明處理情形。受害兒童家屬說，鄭姓與張姓保母照顧的都是二歲以下的幼兒，事件爆發是因為一名十一月大幼兒送醫後，發現身上有新、舊傷，疑似遭受虐待，還因顱內出血住院治療，家長才知道這二名保母惡行。

廣告 廣告

另有受害家屬也表示，查看過去一個月監視畫面，發現自己八個月大孩子受虐超過二十次，包括打巴掌、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走等，看到畫面、心都碎了，無法想像有這麼變態的人。

麻豆分局副分局長劉行五指出，本月六日接獲通報有未滿一歲幼童疑似於托育期間遭受不當對待，致有腦出血等傷勢，立即成立專案小組並報由台南地檢署指揮偵辦，掌握相關事證後，將二名涉案者拘提到案。經檢察官訊問後，認定涉案情節重大，且有湮滅證據、串證之虞向法院聲請羈押，已於八日裁定羈押禁見。

警方另發現二名涉案人對托育場域內其他多名幼童不當對待，已主動聯繫幼童家長前往醫院驗傷，並受理相關告訴，目前共有六名幼童家屬提出告訴。

社會局表示，兩名涉案者中僅一人屬於合格收托，另一人並非合格登記保母，且合格保母僅回報照顧二名兒童，等於違規收托共六名幼兒，社會局將依法撤照，並對違規部分進行裁罰，同時聯繫涉案者過去照顧的兒童家長進行了解。