即時中心／林韋慈報導

近期虐待動物事件仍頻傳，包括外籍移工販賣狗肉、一般民眾虐殺動物等，引發社會關注。今（3）日立法院審議《動保法》修正草案，立委提出多項修正建議，主張加重刑度。若導致動物重傷或死亡，刑期將由現行2年以下有期徒刑提高至3年以下。此外，目前法律規定必須造成「複數」動物重傷或死亡才屬情節重大，有立委建議刪除「複數」字眼，以擴大保護範圍。

民進黨立委郭昱晴表示，近期虐待犬貓事件頻傳，包括越籍移工在台販售狗肉牟利、信義區遺棄動物導致死亡，以及自稱動保人士的男子虐殺犬貓等，手法日益殘忍，對無辜生命造成嚴重衝擊。為此，她提出修正《動保法》第25條及相關條文，建議提高刑責與罰金。郭昱晴指出，刑期應由現行2年以下提高至3年以下，罰金則從30萬元提升至300萬元。



國民黨立委呂玉玲也贊同加重刑度，應把刑責提高至3年以下，將罰金從20萬元起跳提高至50萬元。她指出，美國對類似案件最高可處7年監禁，日本則可處5年，顯示台灣現行規定不足以有效遏止虐待動物行為。



此外，針對《動保法》第25條中「情節重大」需過失造成「複數」動物重傷或死亡的規定，立委楊瓊瓔等人建議刪除「複數」字眼。楊瓊瓔強調，保護動物不受虐待應以實際行為為依據，而非以數量來判定是否成立。



立法院外，團體「為野生動物而走行動聯盟」舉牌抗議，批評政府在管理遊蕩動物上的力道不足，並呼籲新增條文，禁止在生態熱區餵食遊蕩動物。該聯盟理事長李宗宸指出，應採取更多措施降低人與野生動物的衝突，例如取締餵食行為並依法開罰。



今（3）日上午，立法院經濟委員會審查《動保法》修正草案，共有38項提案提交討論。農業部表示，修法方向包括加重刑責、強化飼主責任、提升收容管理品質，以及賦予動保檢查員更完整的行政調查權限，相關方向已達成共識。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／虐待動物仍頻傳 立委一致提修《動保法》加重刑度

更多民視新聞報導

賴清德公布《公民投票法》修正條文 批示選務機關審慎因應

周曉芸民調大輸李有宜？能出戰因背後有強大勢力？

駐英公使江雅綺宴請曾銳生 學者大讚賴總統1.25兆國防預算

