虐待動物罰則輕 立委籲加強罰則及認定

近年虐待動物案件屢見不鮮，甚至還有民眾將其視為「博取關注」的手段，而背後原因，除施虐者個人因素外，法規嚇阻力不足也是一大問題，為此立法院經濟委員會今（3）日進行「動物保護法部分條文修正草案」，立委也針對罰則、違法判定等標準，進行修法提案。（本報系資料照）

近年虐待動物案件屢見不鮮，甚至還有民眾將其視為「博取關注」的手段，而背後原因，除施虐者個人因素外，法規嚇阻力不足也是一大問題，為此立法院經濟委員會今（3）日進行「動物保護法部分條文修正草案」，立委也針對罰則、違法判定等標準，進行修法提案，其盼能透過完善法規，嚇阻類似案件一再發生，而農業部也認同，應加重虐待行為刑責、加強飼主責任等，同時也會強化第一線人員值勤時的強制力。

國民黨立委鄭正鈐表示，現行《動物保護法》將「有致死之虞」作為虐待動物之構成要件，導致實務上部分案件因現場未見明顯外傷而無法開罰，舉例來說，過往曾有民眾拍片虐狗，以繩索捆綁犬隻口鼻並吊掛在水中，但縣府到場後認定並無外傷，因此未能沒入犬隻，凸顯現行法規範過於侷限，相當不合理。

廣告 廣告

民進黨立委邱議瑩指出，動物虐待案件在司法量刑上普遍偏輕，施虐者常多次犯案仍以6個月以下刑期結案，缺乏嚇阻力，且虐待動物往往與行為偏差、心理問題相關，除了加重刑責，也應研議將心理輔導納入處遇機制，透過教育與強制輔導降低再犯風險。

民進黨立委郭昱晴提到，近年陸續發生民眾販賣狗肉虐殺犬隻、以動保名義虐死流浪貓、以利器砍傷犬隻、將貓咪放入微波爐烘烤並上傳網路等事件，造成社會強烈衝擊；但施暴者往往僅付出輕微代價即可重返社會，現行法制不足以嚇阻，更可能讓再犯風險存在，應將重傷或死亡的虐待行為，刑期從現行2年以下提高為3年以下，罰金由30萬元提高至300萬元；重大情節者將加重刑度二分之一，且不得易科罰金。

農業部次長杜文珍回應，確實有施虐者認為「罰則不重」而重複犯案，遂認同提高刑責與強化量刑指引能有助降低虐待事件，也支持委員所提之心理輔導面向，不過，相關內容涉及衛福部權責，後續需要跨部會討論，包括教育介入、心理評估與強制輔導時數等，都可能成為未來制度設計的一部分。

杜文珍補充，針對現場難以判斷動物外傷或內傷的狀況，將檢討虐待定義並「與時俱進」，讓第一線稽查人員有更明確的執法依據，委員所提之「有致死之虞」應移除，未來也會納入討論，此外，也會針對不法養殖場加強查緝，從源頭杜絕不當繁殖與地下交易。

更多中時新聞網報導

HBL》南湖準絕殺彰縣成功 鎖定12強席位

AADC億元療法納健保 罕病童現生機

NBA》暴龍強勢崛起 雷霆湖人連勝不止