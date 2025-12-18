「虐待動物」網路聲量逾12萬！「柯基疑遭虐、人人犬舍」等5案、《動保法》討論焦點一次看
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
近期接連爆出人人犬舍割聲帶案、14隻貓疑遭虐死，以及15歲柯基疑遭虐事件，多起動保案件輪番登上版面，引發社會譁然，也再度將《動物保護法》修法議題推上討論焦點。《網路溫度計DailyView》從輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，關於「虐待動物」近三個月（2025/9/18～12/17）網路聲量累積破12萬筆，最高點出現在12月12日，台北市傳出15歲柯基「秋刀魚」疑似遭虐影片，引發網友關注。進一步觀察網路探索概念，出現「人人犬舍、割聲帶、內臟都熟了、模範飼主、秋刀魚」等字詞。以下整理近三個月5起犬貓虐待案、《動保法》修法進程，帶你一文了解。
5件犬貓疑似虐待案進度
苗栗人人犬舍割聲帶案
苗栗縣公館鄉「人人犬舍」的私人繁殖所，近日被揭發涉嫌非法繁殖、犬隻數量超額飼養以及進行聲帶切除等行為，引發社會譁然。人人犬舍核定犬隻最大飼養量為300隻，繁殖品種為吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬，10月20日動防所人員現場清點犬隻290隻，發現逾九成犬隻遭施以聲帶整形手術以壓低吠叫噪音，並違法使用年老、患病或不符健康年齡規範之母犬繁殖，另查繁殖場應具備之設施未符合規定共計46籠，10月22日依動保法處以最高計罰鍰共480萬9千元。
15歲柯基疑遭虐案
北市15歲柯基犬「秋刀魚」疑似遭虐影片，引發譁然，飼主也被起底是手搖飲「茶聚」加盟店詹姓負責人；曾因10年不間斷帶狗接種疫苗獲新北市府模範飼主「金飯碗」獎表揚。新北市府動物保護處指出，當事人一年前已搬到台北市，已通知北市府，並撤銷表揚頭銜。台北市動保處表示，飼主到案稱長期照顧失智犬，身心疲憊所致情緒失控；待驗傷結果及釐清違法事證，將依法開罰。
信義區14貓疑遭虐死案
台北市信義區富陽街一處民宅，12月發生一名游姓女飼主涉嫌不當飼養，虐待貓咪致死案件。台北市動保處人員獲報前往了解時，前後共發現14隻貓咪屍體。目前動保處已緊急安置1隻狗及9隻貓。這1犬9貓均為被處分人自網路認養，動保處呼籲原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。
高雄微波爐疑虐貓案
高雄市一名卓姓男子10月在社群媒體上貼出「微波爐虐貓」相關貼文，甚至聲稱「內臟都熟了」，並試圖兜售影片換取金錢，引發各界譁然。動保處與警方去住家追查，當時發現空貓籠、卻沒有貓隻及微波爐，初步研判影像可能經AI變造，全案已移送地檢署進一步釐清。卓男自稱社群媒體遭人盜用，否認曾虐待貓咪，並針對「遭冒名發文」一事提出妨害名譽告訴。動保處調閱紀錄，發現卓男至少領養5隻貓，全數下落不明；全案移送地檢署，雖未發現虐貓事證，但至少構成棄養事實，會逐案開罰，最高可罰15萬元。
旗山碗粿老店疑虐貓案
高雄旗山老街一家經營超過40年的碗粿名攤，10月遭網友拍下疑似虐待貓的影片，畫面中攤主以竹竿反覆戳刺籠內貓咪，引發社群平台高度關注。高雄市動物保護處獲報後已先行安置3隻貓咪，後續將對疑似虐貓的飼主依動保法裁處開罰。事件曝光後，網友肉搜出該攤店址，碗粿店遭憤怒鄉民蛋洗；目前店家在Google地圖上已標示為「歇業中」，相關後續仍待主管機關調查釐清。
【網路溫度計DailyView提醒您】
若民眾發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959。
若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1959動物保護專線或1999市民專線通報，並請撥打110報警處理。
◎未經判決確定，應推定為無罪。
《動保法》修法焦點：加重虐殺刑責、遊蕩動物管理
立法委員
立法院經濟委員會12月3日審查《動物保護法》部分條文修正草案，朝野立委一致認為現行刑罰過輕、嚇阻力不足，紛紛提出提高刑度、檢討構成要件與強化執法的修法建議。民進黨立委郭昱晴指出，應將重傷或致死的虐待行為刑期，從現行2年以下提高至3年以下，罰金從30萬元提高至300萬元；若情節重大，刑度加重二分之一，且不得易科罰金，以建立足夠的嚇阻效果。
此外，《動保法》第25條規定，必須「複數動物」遭重傷或死亡才屬於情節重大，可加重刑責。國民黨立委楊瓊瓔指出，此條文不合常情，保護動物，是保護生命，不是比數量。「難道虐殺一隻不算嚴重，非得兩隻以上才叫情節重大？」她主張應刪除「複數」要件，使判定標準回到行為本質，而非受害動物的數量。
另一個引發討論的是，農業部原先規劃在修法中納入「禁止餵食遊蕩動物」，以避免流浪貓狗快速繁殖，但卻引發動保團體疑慮，認為此舉反倒讓志工難以進行誘捕，禁止餵食並非只有「全禁」或「不禁」的選擇。國民黨立委呂玉玲建議，農業部可以先行盤點人與流浪貓狗的衝突熱區，若將這些地方優先公告為禁止餵食區域，相信也能展現農業部想要積極解決問題的態度。
農業部
農業部次長杜文珍表示，確實有施虐者認為罰則不重而反覆犯案，因此農業部認同提高刑責、增加量刑指引，並支持委員所提之心理輔導方向，但實際執行涉及衛福部權責，後續需跨部會研議，包括心理評估方式、教育介入及強制輔導時數等。
至於執法困難的部分，杜文珍透露，將檢討「虐待動物」定義，使其與時俱進，並檢視「有致死之虞」是否應從構成要件中移除，以避免第一線稽查時因無明顯外傷而無法處置。她也說，將加強查緝不法繁殖場，從源頭杜絕地下交易與虐待問題。
另外有關遊蕩動物的部分，農業部回應，將會從「寵物登記、繁殖場管理、飼主責任」3面相加強源頭管理，減緩遊蕩動物出現。
野生動物保育團體
同日，野保團體「為野生動物而走行動聯盟」也到場陳情，批評政府在管理遊蕩動物方面力道不足，要求將「禁止在生態熱區餵食遊蕩動物」入法。理事長李宗宸表示，面對遊蕩犬貓造成的生態衝擊，政府早在兩年前就提出「生態熱區」概念，針對不在國家公園、自然保留區等法定保護區內、卻同樣重要的棲地加強管理。然而至今僅停留在政策宣示，沒有明確法源可依。他指出，任意餵食會加劇人與野生動物衝突，「應明確規範並取締餵食行為，以減少生態壓力」。
補充：動保議題相關背景知識
動保團體、野保團體：
皆致力於宣導動物保護；
前者聚焦流浪動物收容等相關工作，後者多提倡野生動物保育。
流浪犬、遊蕩犬：
流浪犬泛指無主的、在街頭生存的犬隻（來源包含走失、棄養）；
遊蕩犬是更廣泛的定義，包括無主流浪犬，也涵蓋了有主但被放養、常在戶外活動的放養犬。
兩者在管理與處理方式上的差異，也成為動保與野保團體立場分歧的重要原因之一。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月18日至2025年12月17日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『虐待動物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
看更多網路溫度計文章
毛爸媽快筆記！寵物界Apple Watch、到府照顧保姆服務 國際照顧展兩大亮點一次看
寵物長照壓力山大？心理師教「飼主如何陪毛孩安心老去」 資源、照顧方式一次看
搶攻毛孩的餐桌經濟！罐頭機能性討論聲量四年飆升59% 濕食與功能型餐點成主流
養貓前的5個必做準備！獸醫師提醒新手貓奴常忽略的事
殺蟲劑標「寵物友善」貓咪誤觸卻中毒！飼主痛心安樂死 獸醫師解答了
其他人也在看
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 168
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 100
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 17
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 121
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 28
中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝
味全龍隊18日證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；這3位薪資合計超過1億5千萬元的投手，生涯總共只拿下43勝，已經沒有太多本...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 26
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 9
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 43 分鐘前 ・ 5