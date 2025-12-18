「虐待動物」網路聲量逾12萬！「柯基疑遭虐、人人犬舍」等5案、《動保法》討論焦點一次看

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

近期接連爆出人人犬舍割聲帶案、14隻貓疑遭虐死，以及15歲柯基疑遭虐事件，多起動保案件輪番登上版面，引發社會譁然，也再度將《動物保護法》修法議題推上討論焦點。《網路溫度計DailyView》從輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，關於「虐待動物」近三個月（2025/9/18～12/17）網路聲量累積破12萬筆，最高點出現在12月12日，台北市傳出15歲柯基「秋刀魚」疑似遭虐影片，引發網友關注。進一步觀察網路探索概念，出現「人人犬舍、割聲帶、內臟都熟了、模範飼主、秋刀魚」等字詞。以下整理近三個月5起犬貓虐待案、《動保法》修法進程，帶你一文了解。

廣告 廣告

5件犬貓疑似虐待案進度

苗栗人人犬舍割聲帶案

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」的私人繁殖所，近日被揭發涉嫌非法繁殖、犬隻數量超額飼養以及進行聲帶切除等行為，引發社會譁然。人人犬舍核定犬隻最大飼養量為300隻，繁殖品種為吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬，10月20日動防所人員現場清點犬隻290隻，發現逾九成犬隻遭施以聲帶整形手術以壓低吠叫噪音，並違法使用年老、患病或不符健康年齡規範之母犬繁殖，另查繁殖場應具備之設施未符合規定共計46籠，10月22日依動保法處以最高計罰鍰共480萬9千元。

15歲柯基疑遭虐案

北市15歲柯基犬「秋刀魚」疑似遭虐影片，引發譁然，飼主也被起底是手搖飲「茶聚」加盟店詹姓負責人；曾因10年不間斷帶狗接種疫苗獲新北市府模範飼主「金飯碗」獎表揚。新北市府動物保護處指出，當事人一年前已搬到台北市，已通知北市府，並撤銷表揚頭銜。台北市動保處表示，飼主到案稱長期照顧失智犬，身心疲憊所致情緒失控；待驗傷結果及釐清違法事證，將依法開罰。

信義區14貓疑遭虐死案

台北市信義區富陽街一處民宅，12月發生一名游姓女飼主涉嫌不當飼養，虐待貓咪致死案件。台北市動保處人員獲報前往了解時，前後共發現14隻貓咪屍體。目前動保處已緊急安置1隻狗及9隻貓。這1犬9貓均為被處分人自網路認養，動保處呼籲原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

高雄微波爐疑虐貓案

高雄市一名卓姓男子10月在社群媒體上貼出「微波爐虐貓」相關貼文，甚至聲稱「內臟都熟了」，並試圖兜售影片換取金錢，引發各界譁然。動保處與警方去住家追查，當時發現空貓籠、卻沒有貓隻及微波爐，初步研判影像可能經AI變造，全案已移送地檢署進一步釐清。卓男自稱社群媒體遭人盜用，否認曾虐待貓咪，並針對「遭冒名發文」一事提出妨害名譽告訴。動保處調閱紀錄，發現卓男至少領養5隻貓，全數下落不明；全案移送地檢署，雖未發現虐貓事證，但至少構成棄養事實，會逐案開罰，最高可罰15萬元。

旗山碗粿老店疑虐貓案

高雄旗山老街一家經營超過40年的碗粿名攤，10月遭網友拍下疑似虐待貓的影片，畫面中攤主以竹竿反覆戳刺籠內貓咪，引發社群平台高度關注。高雄市動物保護處獲報後已先行安置3隻貓咪，後續將對疑似虐貓的飼主依動保法裁處開罰。事件曝光後，網友肉搜出該攤店址，碗粿店遭憤怒鄉民蛋洗；目前店家在Google地圖上已標示為「歇業中」，相關後續仍待主管機關調查釐清。

【網路溫度計DailyView提醒您】

若民眾發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959。

若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1959動物保護專線或1999市民專線通報，並請撥打110報警處理。

◎未經判決確定，應推定為無罪。

《動保法》修法焦點：加重虐殺刑責、遊蕩動物管理

立法委員

立法院經濟委員會12月3日審查《動物保護法》部分條文修正草案，朝野立委一致認為現行刑罰過輕、嚇阻力不足，紛紛提出提高刑度、檢討構成要件與強化執法的修法建議。民進黨立委郭昱晴指出，應將重傷或致死的虐待行為刑期，從現行2年以下提高至3年以下，罰金從30萬元提高至300萬元；若情節重大，刑度加重二分之一，且不得易科罰金，以建立足夠的嚇阻效果。

此外，《動保法》第25條規定，必須「複數動物」遭重傷或死亡才屬於情節重大，可加重刑責。國民黨立委楊瓊瓔指出，此條文不合常情，保護動物，是保護生命，不是比數量。「難道虐殺一隻不算嚴重，非得兩隻以上才叫情節重大？」她主張應刪除「複數」要件，使判定標準回到行為本質，而非受害動物的數量。

另一個引發討論的是，農業部原先規劃在修法中納入「禁止餵食遊蕩動物」，以避免流浪貓狗快速繁殖，但卻引發動保團體疑慮，認為此舉反倒讓志工難以進行誘捕，禁止餵食並非只有「全禁」或「不禁」的選擇。國民黨立委呂玉玲建議，農業部可以先行盤點人與流浪貓狗的衝突熱區，若將這些地方優先公告為禁止餵食區域，相信也能展現農業部想要積極解決問題的態度。

農業部

農業部次長杜文珍表示，確實有施虐者認為罰則不重而反覆犯案，因此農業部認同提高刑責、增加量刑指引，並支持委員所提之心理輔導方向，但實際執行涉及衛福部權責，後續需跨部會研議，包括心理評估方式、教育介入及強制輔導時數等。

至於執法困難的部分，杜文珍透露，將檢討「虐待動物」定義，使其與時俱進，並檢視「有致死之虞」是否應從構成要件中移除，以避免第一線稽查時因無明顯外傷而無法處置。她也說，將加強查緝不法繁殖場，從源頭杜絕地下交易與虐待問題。

另外有關遊蕩動物的部分，農業部回應，將會從「寵物登記、繁殖場管理、飼主責任」3面相加強源頭管理，減緩遊蕩動物出現。

野生動物保育團體

同日，野保團體「為野生動物而走行動聯盟」也到場陳情，批評政府在管理遊蕩動物方面力道不足，要求將「禁止在生態熱區餵食遊蕩動物」入法。理事長李宗宸表示，面對遊蕩犬貓造成的生態衝擊，政府早在兩年前就提出「生態熱區」概念，針對不在國家公園、自然保留區等法定保護區內、卻同樣重要的棲地加強管理。然而至今僅停留在政策宣示，沒有明確法源可依。他指出，任意餵食會加劇人與野生動物衝突，「應明確規範並取締餵食行為，以減少生態壓力」。

補充：動保議題相關背景知識

動保團體、野保團體：

皆致力於宣導動物保護；

前者聚焦流浪動物收容等相關工作，後者多提倡野生動物保育。

流浪犬、遊蕩犬：

流浪犬泛指無主的、在街頭生存的犬隻（來源包含走失、棄養）；

遊蕩犬是更廣泛的定義，包括無主流浪犬，也涵蓋了有主但被放養、常在戶外活動的放養犬。

兩者在管理與處理方式上的差異，也成為動保與野保團體立場分歧的重要原因之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月18日至2025年12月17日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『虐待動物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

看更多網路溫度計文章

毛爸媽快筆記！寵物界Apple Watch、到府照顧保姆服務 國際照顧展兩大亮點一次看

寵物長照壓力山大？心理師教「飼主如何陪毛孩安心老去」 資源、照顧方式一次看

搶攻毛孩的餐桌經濟！罐頭機能性討論聲量四年飆升59% 濕食與功能型餐點成主流

養貓前的5個必做準備！獸醫師提醒新手貓奴常忽略的事

殺蟲劑標「寵物友善」貓咪誤觸卻中毒！飼主痛心安樂死 獸醫師解答了