虐待犬貓層出不窮 立委提修《動保法》加重刑度

對無辜動物痛下毒手，不管是越籍移工涉嫌在台販賣狗肉牟取暴利，或南投一名宣稱動保人士的男子涉嫌虐殺犬貓致死。民進黨立委郭昱晴指出，這些手法日趨殘酷，凌虐無辜生命更衝擊道德底線，因此提案修正《動保法》第25條與之1，要加重刑度跟罰金。

民進黨立委郭昱晴表示，「從現行的2年以下提高到3年以下，同步的提高的罰金是從30萬到300萬。」

國民黨立委呂玉玲也認為應把刑責提高至3年以下，將罰金從20萬元起跳提高至50萬元。她強調，美國日本等先進國家的刑度都比台灣高太多。

國民黨立委呂玉玲指出，「美國是最高處以7年的監禁，日本是面臨了最高5年的監禁，顯見我國現行的罰金跟刑責無法去有效遏止垃圾的事件。」

而針對《動保法》第25條認定虐待動物，所謂情節重大者是要過失致「複數」動物重傷或死亡，立委楊瓊瓔等人則認為應該拿掉「複數」。

國民黨立委楊瓊瓔回應，「要保護動物不被凌虐、不再傷害，而不是因為必須要複數以上，不以數量而是以實際的行動。」

而在立法院外則有「為野生動物而走行動聯盟」等團體高舉標語，批評政府在管理遊蕩動物的力道不足、制度缺漏，要求新增條文，確保在生態熱區餵食遊蕩動物的行為能被禁止。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸呼籲，「我們就要做很多要降低衝突的事情，譬如說要去取締這些餵食行為，就是針對有沒有餵食開罰。」

上午立法院經濟委員會審查《動保法》修正草案，共計38個提案。農業部表示，包括加重刑責、加強飼主責任、提升收容管理品質、強化動保檢查員行政調查職權皆有共識。